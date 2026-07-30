Экономика прибавляет, выбросы снижаются: о чем говорят новые данные Минэкологии

По итогам 2025 года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстану снизились на 36 тыс. тонн, до 382,9 тыс. тонн, главным образом за счет автотранспорта. Ускорение же в промышленности на объеме эмиссии вообще не отразилось. Ежегодный обзор аналитического центра «Татар-информа».





Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстана и от стационарных, и от передвижных источников по сравнению с 2024 годом снизились на 36 тыс. тонн

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выбросы от стационарных источников за 2025 год снизились всего на 1,7 тыс. тонн

По итогам 2025 года валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Татарстана и от стационарных, и от передвижных источников по сравнению с 2024-м снизились на 36 тыс. тонн, до 382,9 тыс. тонн. Такое достижение АЦ «Татар-информа» обнаружил в ежегодном Госдокладе о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды, которые каждое лето выпускает Минэкологии РТ.

Впрочем, при более глубоком анализе станет видно, что достижение, если о нем вообще можно говорить, на самом деле выглядит намного скромнее. Напомним, объем «вала» в любом регионе страны представляет собой сумму выбросов от стационарных и передвижных источников.

В первом случае речь идет, прежде всего, о промышленности, шире – о всех «хозяйствующих субъектах», обязанных ставить свои источники (условно – дымовые трубы) на учет. И сдавать по ним ежегодную отчетность в Росстат (по так называемой форме 2-ТП «Воздух»). Во втором – о выбросах транспорта, главным образом – автомобильного (вклад РЖД, как правило, минимален). Эти цифры Росприроднадзор высчитывает оценочным образом (со всеми вытекающими).

В таком разрезе станет очевидно, что валовые выбросы в Татарстане за прошлый год так сильно сократились, прежде всего, за счет передвижных источников. Эмиссия по ним снизилась сразу на 34,3 тыс. тонн, до 65,7 тыс. тонн (а доля в «вале» упала до 17%). Достижение, как объясняется в Госдокладе, связано с ростом автопарка высоких экологических классов (от «Евро‑4» и выше), за год – на 652,2 тыс. ед., с параллельным снижением количества автомобилей более низких экоклассов (на 144,4 тыс. ед.). При этом суммарно количество автотранспорта за год выросло с 1,43 до 2,1 млн ед.

В то же время выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников снизились за год всего на 1,7 тыс. тонн, до 317,2 тыс. тонн. То есть по факту почти не изменились.

Только за последние пять лет, как подсчитали в Минэкологии РТ, эмиссия от передвижных источников в Татарстане благодаря все тем же структурным изменениям в составе автопарка (который в то же время вырос в полтора раза) сократилась на 52% (еще один фактор – перевод авто на сжатый природный газ). А вот от стационарных – всего на 2,2%. Тем не менее снижение «по валу» за пять лет за счет такого перекоса составило внушительные 17%, или 78,4 тыс. тонн.

«Стационарные» объемы на протяжении долгих лет остаются стабильными

Можно долго спорить о реальном вкладе автотранспорта в сокращение суммарной эмиссии атмосферных выбросов. Но если вообще вычесть передвижные источники из расчетов, нетрудно увидеть, что «стационарные» объемы на протяжении долгих лет остаются стабильными. При том что и экономика, и отдельно промышленность Татарстана, на которую в структуре ВРП приходится почти 50%, растут ускоренными темпами.

Только за последние пять лет, как подсчитали в Минэкологии РТ, эмиссия от передвижных источников в Татарстане благодаря все тем же структурным изменениям в составе автопарка сократилась на 52% Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

За последние 30 лет, согласно данным статотчетности, которые на итоговой коллегии Минэкологии РТ в январе этого года озвучивал министр Азат Зиганшин, при росте ВРП в сопоставимых ценах в три раза выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 25,5%. Только за прошлый год промпроизводство в республике скакнуло на 9,9%, а ВРП увеличился на 2,9%.

На этом фоне относительная стабильность в стационарной части выбросов, при том что количество хозяйствующих субъектов, которые осуществляют выбросы, за прошлый год почти на изменилось (около 5 тыс.), а вот количество стационарных источников выросло на 4,4% (до 88,6 тыс. ед.), – свидетельство, с одной стороны, структурных особенностей промышленного роста (разгон обеспечен более технологичными, менее энергоемкими и практически не «грязными» отраслями).

С другой, постоянной модернизации производственных мощностей, «в том числе замены устаревшего технологического оборудования на современное», строительства факелов закрытого типа, ремонтов газоочистного оборудования и вложений в системы очистки выбросов. По оценке Минэкологии РТ, эффективность газоочистных установок на предприятиях Татарстана в течение долгих лет превышает 96% – это очень высокий показатель (тем более что он – средний). То есть, если говорить проще, индустрия республики занимается экологией в постоянном режиме, отсюда и стабильность (прорывы в этом деле без технологических скачков просто невозможны).

Дополнительные факторы успеха – использование в качестве топлива и в энергетике, и в производственных процессах природного газа. Правда, колебания в объемах сжигания резервного для ТЭЦ топлива – мазута – могут «играть» как в плюс, так и в минус суммарной эмиссии.

Общий позитивный тренд подтверждают и относительные индикаторы. Например, интенсивность выбросов на единицу ВРП, при роста этого главного макроэкономического показателя, снижается – за прошлый год на 5 тонн/млрд руб., за пятилетку – более чем в два раза (при том что объем ВРП вырос с 2,6 до 5,7 трлн рублей). Падает ежегодно и удельная нагрузка от стационарных источников – как на единицу площади республики (которая, естественно, не меняется), так и в пересчете на одного жителя (при том, что население Татарстана растет).

Структура выбросов соответствует индустриальному профилю Татарстана

Структура выбросов загрязняющих веществ в Татарстане соответствует индустриальному профилю республики. В разрезе отраслей почти 60% выбросов приходится на ключевые отрасли – топливную, нефтехимическую, теплоэнергетику, транспорт и ЖКХ.

При этом в топливной отрасли выбросы в прошлом году снова заметно сократились – как и ранее, вслед за снижением в добыче полезных ископаемых (по итогам 2025-го – всего на 0,9%, так как во втором полугодии отрасль стала работать с плюсом).

В теплоэнергетике выбросы тоже сократились (сектор ушел в минус на 2,4%), что во многом было связано со снижением доли сжигаемого на ТЭЦ мазута. А вот в химии и нефтехимии объемы эмиссии чуть подросли, хотя химпром прибавил лишь 3,2% (запуск ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», очевидно, будет виден в объемах уже текущего года).

Производство нефтепродуктов по итогам прошлого года в Татарстане выросло на 2,2% к уровню 2024-го. Но отраслевые выбросы снова сократились – возможно, благодаря природоохранным мерам, реализуемым на НПЗ. Удивляет кратный рост выбросов на транспорте (вероятно, за счет расширения направлений грузовых автоперевозок) и очередной скачок в секторе ЖКХ.

С учетом отраслевой специализации Татарстана основными веществами, загрязняющими в республике воздух, остаются углеводороды, включающие и летучие органические соединения (ЛОС). Однако за прошлый год их суммарные выбросы, судя про графику, сократились до рекордного – как минимум с 2016-го – уровня (хотя в целом за 10 лет – всего на 3,6%).

Выбросы остальных поллютантов также снижаются, что, очевидно, в числе прочего косвенно подтверждает и эффективность природоохранных инвестиций предприятий. Например, объемы оксида углерода за год упали на 7,6 тыс. тонн, до 58,7 тыс. тонн, а диоксида серы – на 7,7 тыс. тонн, до 21,8 тыс. тонн. В обоих случаях это тоже минимумы с 2016-го, при этом по СО за 10 лет снижение составило 8,7%, а по SO2 – фантастические 71%.

В то же время выбросы оксида азота, хоть и сократились за год на 2,7 тыс. тонн (до уровня 2021-го), за 10 лет выросли на 12%. Аналогичная ситуация – со взвешенными веществами: за прошлый год они сократились до 12,3 тыс. тонн (ниже было только в 2016-м), но за 10 лет выросли, пусть и всего на 2,5%. Кстати, низкие объемы этого поллютанта – следствие того, что в республике нет горнодобывающих предприятий, угольных разрезов и пылеугольных ТЭЦ. Твердые взвеси генерирует у нас стройка, а также автодороги.

Объемы же выбросов СО, окислов азота и серы сильно зависят от процессов в теплоэнергетике. Например, когда электростанции сжигают больше природного газа, увеличиваются и выбросы оксидов азота и углерода, а когда мазута (резервного топлива) – диоксида серы. Такова специфика газифицированных регионов.

Большая часть выбросов от стационарных источников (передвижные Росприроднадзор по районам не распределяет) приходится на Казань и Набережные Челны, а также на Нижнекамский, Альметьевский, Нурлатский, Сабинский и Лениногорский районы, где сосредоточен основной промышленный потенциал республики.

Производство нефтепродуктов по итогам прошлого года в Татарстане выросло на 2,2% к уровню 2024-го. Но отраслевые выбросы снова сократились, – возможно, благодаря природоохранным мерам Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан стоит на 11-м месте среди субъектов РФ по объему «стационарных» выбросов

Как отмечал «Татар-информ» в предыдущих аналогичных обзорах, валовые объемы выбросов стоит рассматривать в качестве индикатора лишь общего экологического давления на атмосферу на территории. И в этом плане Татарстану, несмотря на мощный промышленный каркас, далеко до регионов-антилидеров «стационарной» эмиссии – Красноярского края (более 2 млн тонн за прошлый год, из них более половины – вклад Норильска), Кузбасса (1,42 млн тонн), ХМАО (почти 1,2 млн тонн), а также Иркутской области и ЯНАО (977,9 и 941,1 тыс. тонн).

По данным Росприроднадзора, Татарстан открывает лишь вторую десятку субъектов РФ по объемам выбросов от стационарных источников. Впереди – как нетрудно догадаться, нефтегазодобывающие, угольные и металлургические регионы.

Из ПФО нашу республику опережают Оренбургская область (392,3 тыс. тонн, 8-е место) и Башкортостан (370,2 тыс. тонн, 9-е место). Сопоставимые с Татарстаном объемы выбросов – в Республике Коми (336,8 тыс. тонн, 10-е место) и Вологодской области (311 тыс. тонн, 12-е место, за счет Череповца, где работает металлургический комбинат «Северстали»). В ПФО на Татарстан приходится лишь примерно 1/8 от всего объема выбросов.

Как ранее отмечалось в Госдокладах, «уровень загрязнения атмосферы урбоэкосистемы формируется в зависимости от химического состава, массы, технологических параметров источников эмиссии газовой смеси, выбросов автотранспорта, а также их распределения (перемещения) на территории города (района), природных условий и режима метеорологических величин и явлений». В этом плане для оценки качества воздуха на местах используют другой индикатор – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) от Росгидромета.

По данным Росприроднадзора, Татарстан открывает лишь вторую десятку субъектов РФ по объемам выбросов от стационарных источников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Этот комплексный показатель учитывает, например, превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по определенным, специфическим для конкретных городов примесям, повторяемость таких явлений и масштабы краткосрочных загрязнений. При этом величина ИЗА рассчитывается по среднегодовым концентрациям, «поэтому такой показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха».

В Татарстане, несмотря на достаточно высокие объемы «вала», нет городов с «очень высоким» уровнем ИЗА. В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске уровень загрязнения воздуха уже много лет характеризуется как «высокий» (что обычно для крупных городов), а в Альметьевске – как «низкий». Для сравнения: из ПФО в список самых грязных городов России входит, например, оренбургский Орск, где работает крупный НПЗ. А Самара, где также работает завод «Роснефти», не покидает список городов, в которых фиксируются случаи экстремального превышения ПДК – в данном случае по сероводороду (в районе Волгарь за прошлый год было зафиксировано 120 случаев, это абсолютный рекорд для всей страны).

В завершение, как и ранее, отметим, что проблем с качеством атмосферного воздуха в Татарстане хватает. Но всегда важно помнить про отраслевые перекосы – в случае с нашей республикой все в конечном итоге упирается в эффективность систем газоочистки. С учетом стоимости и доступности таких технологий поиск баланса между экологией и экономикой – это тот путь, само движение по которому важнее конечного результата.

В Правительстве РТ это понимают. Как рассказывал на итоговой коллегии Минэкологии РТ глава ведомства Азат Зиганшин, перед открытием новых или расширением действующих производств в республике в обязательном порядке проводится анализ воздействия на воздух – с использованием системы сводных расчетов загрязнения. Например, в Нижнекамске метод такого прогнозного моделирования работает с 2016 года, благодаря чему только за последние семь лет количество жалоб жителей на качество воздуха в городе снизилось в 145 раз. Систему сводных расчетов уже внедрили в Казани, в прошлом году начали создавать в Набережных Челнов.

Также в 2025-м в Татарстане в партнерстве с МГУ им. Ломоносова и новосибирским Академгородком началась работа по созданию цифровой системы математического моделирования распространения загрязняющих веществ в атмосфере. По словам Зиганшина, это «позволит в режиме реального времени увидеть движение воздушных масс в разрезе концентраций загрязняющих веществ».

«На данный момент цифровая платформа аккумулирует данные мониторинга воздуха, позволяет проводить расчеты рассеивания загрязняющих веществ и обеспечивать взаимодействие с предприятиями через персональные личные кабинеты. Это инновационная практика в России, будем делиться опытом для масштабирования», – отмечал министр.