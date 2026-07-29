В Бавлах газовщики открыли обновленный единый центр обслуживания населения

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»

В городе Бавлы открылось обновленное помещение Единого центра обслуживания населения Бавлинского муниципального района ЭПУ «Бугульмагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В церемонии открытия приняли участие глава Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров, руководитель исполкома района Данияр Бакиров и заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

Гости высоко оценили работу обновленного центра и выразили уверенность в том, что модернизация заметно повысит качество обслуживания населения. В ходе открытия также были продемонстрированы актуальные технологические возможности мобильного приложения «Оплата за газ» и его ключевые функции.

Руслан Фатхлисламов указал на значимость открытия центра и вклад компании в улучшение сервиса для населения. «Этот центр стал 12-м по счету. В рамках поручений генерального директора Рустема Ринатовича Усманова нами продолжается реализация целевой программы по созданию единых центров обслуживания в Республике Татарстан. Это приведение к единым корпоративным стандартам и важная часть создания комфортных условий для жителей республики. Несмотря на то, что сегодня созданы все цифровые инструменты для дистанционного решения вопросов, мы всегда рады эффективному диалогу», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Казань»

Ильяс Гузаиров отметил важность сотрудничества с газовщиками для развития района и удобства жителей. «Это историческое событие для жителей Бавлинского района, потому что этот центр будет работать для их удобства и создавать уютные и комфортные условия. Спасибо руководству „Газпром трансгаз Казань“ за то, что нас включили в эту программу»,– акцентировал руководитель муниципалитета.

Данияр Бакиров тоже поблагодарил газовую компанию и работников ее подразделения. «Наш район перевоплощается. Радостно, что руководство „Газпром трансгаз Казань“ вкладывается в свои подразделения и обновляет свои участки в Бавлинском районе. Отдельное спасибо руководству и работникам, которые принимают участие в жизни района», – сказал глава исполкома.

Помимо прочего, в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение работников, чей труд и профессионализм вносят весомый вклад в развитие газового хозяйства региона:

Открытие обновленного центра – это не только модернизация помещения, но и ключевой этап в развитии сервиса для жителей Бавлинского района. Современный формат обслуживания, цифровые решения и профессионализм команды должны сделать взаимодействие с газовой службой максимально удобным и эффективным, заверили в пресс-службе компании.