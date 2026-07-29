Татарстан передал Лисичанску помощь для семей с детьми и маломобильных жителей

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Чистопольского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз. Колонну возглавил глава муниципалитета Дмитрий Иванов. В городе помощь встретил и сопроводил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков.

В гуманитарный центр Лисичанска передали товары для детей и средства ухода: комплекты для новорожденных, детское питание, коляску, игрушки, а также инвалидную коляску, ходунки, подгузники для взрослых и одноразовые пеленки для маломобильных жителей.

«Это очень востребованная помощь. Сегодня именно такие товары нужны нашим подопечным – семьям с детьми и людям, которым требуется дополнительная поддержка. Благодарим Чистопольский район и всех, кто участвовал в подготовке этого груза», – рассказала заведующая гуманитарным центром Лисичанска Ирина Маздорова.