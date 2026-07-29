news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
ЛНР и Татарстан 29 июля 2026 18:22

Татарстан передал Лисичанску помощь для семей с детьми и маломобильных жителей

Читайте нас в
Телеграм
Татарстан передал Лисичанску помощь для семей с детьми и маломобильных жителей
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Чистопольского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз. Колонну возглавил глава муниципалитета Дмитрий Иванов. В городе помощь встретил и сопроводил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков.

В гуманитарный центр Лисичанска передали товары для детей и средства ухода: комплекты для новорожденных, детское питание, коляску, игрушки, а также инвалидную коляску, ходунки, подгузники для взрослых и одноразовые пеленки для маломобильных жителей.

«Это очень востребованная помощь. Сегодня именно такие товары нужны нашим подопечным – семьям с детьми и людям, которым требуется дополнительная поддержка. Благодарим Чистопольский район и всех, кто участвовал в подготовке этого груза», – рассказала заведующая гуманитарным центром Лисичанска Ирина Маздорова.

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Пурга и провокация»: Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России

«Пурга и провокация»: Медведев опроверг слухи о подготовке мобилизации в России

28 июля 2026

Финансовый университет предоставит грант абитуриенту с 310 баллами ЕГЭ

28 июля 2026
Новости партнеров