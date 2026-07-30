«Раньше ходил с палочкой»: как в Челнах помогают восстанавливаться ветеранам СВО

Участник специальной военной операции с позывным Пуля еще недавно передвигался с тростью. Сегодня он уже ходит самостоятельно и продолжает восстанавливаться после тяжелого минно-взрывного ранения в поликлинике Госпиталя для ветеранов войн в Набережных Челнах.

В зону СВО мужчина отправился в 2022 году. Спустя два года во время выполнения боевой задачи по сбору разведданных получил тяжелое ранение. После лечения в различных медицинских учреждениях он продолжил реабилитацию в челнинском госпитале.

«Все врачи, все есть. Разминаю руки, прохожу массаж, физиолечение. Раньше ходил с палочкой, сейчас уже без палочки хожу. Есть улучшения», – рассказал ветеран.

Поликлиника Госпиталя для ветеранов войн сегодня оказывает помощь участникам спецоперации из 22 районов Татарстана. Для бойцов в медучреждении выделили отдельное крыло, где в одном месте сосредоточены необходимые специалисты и кабинеты.

«Создали специальный отсек в поликлинике, куда они приходят, и весь комплекс необходимых мероприятий оказывается рядом», – отметила главный врач госпиталя Резеда Мавзютова.

Здесь ветераны проходят консультации врачей, физиотерапию, лечебную физкультуру, иглорефлексотерапию и психологическую поддержку. Медики помогают пациентам восстановить подвижность после ранений, снизить болевой синдром и вернуться к привычной жизни.

Среди пациентов госпиталя и ветеран СВО с позывным Решик. В июле прошлого года он получил минно-взрывное ранение после атаки FPV-дрона. Осколок до сих пор остается в шее, однако лечение уже приносит результат.

«Рука лучше начала работать. Получаю все необходимое лечение, работают массажисты и психолог», – поделился он.

Как рассказал заведующий отделением амбулаторной реабилитации Айдар Усманов, помощь оказывается бойцам после минно-взрывных и огнестрельных ранений, контузий и других боевых травм.

Продолжительность реабилитации зависит от тяжести повреждений. Одним пациентам достаточно нескольких процедур в течение десяти дней, другим требуется лечение на протяжении нескольких недель. Но цель у всех одна – помочь ветеранам восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой