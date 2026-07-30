Основатель Telegram Павел Дуров* попал в список террористов и экстремистов

Павел Дуров* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сооснователю* Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По версии правоохранителей, в нарушение законодательства РФ администрация мессенджера не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов