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Происшествия 30 июля 2026 15:21

Основатель Telegram Павел Дуров* попал в список террористов и экстремистов

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Павел Дуров* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сооснователю* Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По версии правоохранителей, в нарушение законодательства РФ администрация мессенджера не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

#телеграм #терроризм
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