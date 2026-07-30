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Общество 30 июля 2026 12:40

На празднике «День коня» в Арском районе пройдет забег пони на 400 метров

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На празднике «День коня» в Арском районе пройдет забег пони на 400 метров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На всероссийском празднике «День коня», который состоится 1 августа в Арском районе Татарстана, на забег в 400 метров выйдут пони. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил руководитель исполкома Арского района Ленар Абдуллин.

«Сразу после открытия праздника на дорожки ипподрома выйдут лучшие наездники со всей страны. Нас ждут скачки на лошадях чистокровных, полукровных и татарской породы. В этом году у нас появятся и новые виды заездов – на пони и лошадях двухлетнего возраста», – рассказал он.

Еще одним из ярких событий праздника обещает стать турнир по борьбе на лошадях «Алгарыш».

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#день коня #скачки
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