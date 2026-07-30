Осудили группу жителей РТ, напавших с оружием на ветерана СВО и его жену

Семерым молодым людям вынесли приговор по делу о нападении на ветерана СВО и его супругу в заинском парке. Подсудимых признали виновными в хулиганстве с применением оружия, по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Заинского городского суда.

Инцидент произошел 1 августа 2025 года в парке на улице Рафикова. Злоумышленники целенаправленно искали конфликт, чтобы показать, что они «сильные и крутые». Молодые люди, среди которых был и несовершеннолетний, заметили прогуливавшуюся компанию из трех мужчин и двух женщин. Один из хулиганов достал аэрозольный пистолет «Пионер» и два раза выстрелил в лицо одному из мужчин. Затем уже вся шайка набросилась на жертв.

«В ход пошли кулаки, ноги и холодное оружие: другой участник наносил удары металлическим кастетом по голове. В результате жертвам были причинены перелом носа, рассечения головы, потребовавшие наложения швов, и другие травмы», – говорится в сообщении.

В какой-то момент одна из женщин закричала, что ее супруг является участником специальной военной операции. Услышав это, хулиганы бросились наутек.

Суд дал год и пять месяцев воспитательной колонии для несовершеннолетнего участника нападения. Три года колонии общего режима получил хулиган, стрелявший из аэрозольного пистолета. Остальные подсудимые получили сроки от 2 до 2 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.