В Минсельхозпроде РТ рассказали, сколько будет стоить лошадь татарской породы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лошадь татарской породы обойдется в 200–250 тыс. рублей. Однако затем нужно быть готовым к затратам на ее содержание. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

«Для возрождения лошади татарской породы была проведена большая работа селекционеров. Она отличается окрасом. Благодаря соловому цвету, на рассвете они окрашиваются золотым блеском. Одна лошадь стоит порядка 200–250 тыс. рублей», – подчеркнул замминистра.

За 2025 год численность лошадей татарской породы в Татарстане увеличилась на 200 особей и превысила отметку в 1,2 тыс. голов. Всего в республике насчитывается более 30 тыс. голов лошадей.