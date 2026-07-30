Нижнекамцев научили плести масксети и антидроновые шторы
В парке аттракционов «Сабантуй» в Нижнекамске волонтерская группа «Добрые сердца» организовала мастер-классы в поддержку участников специальной военной операции. Горожане могли не только отдохнуть, но и внести свой вклад в помощь военнослужащим.
Для посетителей подготовили несколько площадок, где все желающие учились изготавливать сухой душ, плести браслеты выживания, маскировочные сети, антидроновые шторы и игрушки-обереги, а также писали письма со словами поддержки бойцам.
«Для всех желающих проводим мастер-классы в поддержку СВО: изготовление сухого душа, браслетов выживания, антидроновых штор, вязание Чебурашек и многое другое», – рассказала руководитель группы «Добрые сердца» Лариса Орлова.
По словам волонтера Лейсян Мирзануровой, особенно активно к работе присоединялись дети и подростки.
«Ребята приходят с удовольствием, помогают. Бойцы потом благодарят нас за такие костюмы и другую помощь», – отметила она.
Одним из новых направлений работы стало изготовление антидроновых штор. Волонтер Наталья Суворова объяснила, что такие конструкции устанавливают у входов в блиндажи: попадая в них, дроны запутываются в веревках, что помогает защитить военнослужащих.
В течение всего дня площадки волонтеров не пустовали. Гости парка плели маскировочные изделия, собирали сухой душ, мастерили обереги и оставляли письма поддержки, которые вместе с гуманитарной помощью будут отправлены в зону специальной военной операции.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.