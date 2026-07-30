Когогина прокомментировала тезисы лидера «Единой России» о победе в спецоперации

Депутат Государственной Думы ФС РФ Альфия Когогина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина прокомментировала тезисы заместителя председателя Совета безопасности РФ и лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева о значении специальной военной операции для судьбы страны. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Накануне, выступая перед участниками смены «Правда» на форуме «Территория смыслов», Дмитрий Медведев выразил уверенность, что сохранить Россию можно, только одержав победу в специальной военной операции, и все ответственные отечественные политические силы понимают это.

«Именно эти слова я слышу от бойцов в зоне СВО, к которым отвожу гуманитарные грузы. Это наши татарстанские полки, которые с честью выполняют поставленные задачи, хранят верность присяге, проявляют мужество, и недаром наш Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин, присвоил 430-му мотострелковому полку наименование „гвардейский“», – заявила Альфия Когогина.

«Эти слова я слышу и в тылу от наших тружеников на заводах, которые куют победу в тылу, производя столь нужную технику, от волонтеров серебряного возраста, которые ежедневно плетут сети, вяжут носки и шьют маск-халаты. Но что я хотела бы отметить, никто из них не сомневается, что победа будет за нами и Россию ждет великое будущее», – добавила парламентарий.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил командира 430-го мотострелкового полка полковника Айдара Байрамгулова и личный состав подразделения с присвоением почетного наименования «гвардейский».