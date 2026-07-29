Путь юного инженера: в Казани школьники создают электротехнику своими руками

Фото: проекта TEACHNET

В 2026 году проект TEACHNET открыл двери в мир инженерии более чем для 350 школьников Татарстана – и это не просто цифры, а 350 первых шагов в профессию.

Мастер‑классы прошли в разных районах республики, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья: организаторы твердо убеждены, что интерес к технике не должен знать границ. Данный проект развивается при поддержке Министерства образования и науки РТ и Министерства по делам молодежи РТ и делает ставку не на сухие лекции, а на настоящую практику – каждый ребенок здесь своими руками создает работающие устройства.

По словам основателя проекта Булата Гараева, путь юного инженера выстроен по нарастающей сложности: сначала школьники работают с макетными платами и электронными компонентами – собирают схемы без пайки, учатся понимать, как течет ток и почему устройство либо оживает, либо нет; ярким примером таких первых побед становится собранный своими руками «умный светофор».

Фото: проекта TEACHNET

На следующем уровне ребята проходят полный цикл создания современной электроники: наносят паяльную пасту через трафарет, отправляют плату в печь для оплавления, вручную монтируют компоненты и проверяют готовое устройство – а в финале каждый уносит свой проект с собой как доказательство собственных возможностей: «Я это сделал!» Такой подход дает школьникам реальный опыт работы с современными технологиями и поддерживает осознанный выбор будущей профессии.

«Главная задача мастер‑классов – не развлечь, а показать, что инженерия доступна и понятна: ребенок должен увидеть весь путь от пустой платы и россыпи компонентов до работающего устройства, которое создали именно его руки», – пояснил Гараев.

Фото: проекта TEACHNET

Команда проекта не останавливается на достигнутом и сейчас разрабатывает собственный учебный конструктор на базе отечественного микроконтроллера MIK 32 АМУР – готовится уже вторая версия. Такой подход позволяет детям не взаимодействовать с абстрактным «черным ящиком», а разбираться в реальных элементах схемы, одновременно знакомясь с российскими технологическими решениями.

Особое внимание в проекте уделяют доступности: специальные мастер‑классы для детей с ОВЗ проводили на базе школы № 4 и в рамках проекта «Дом вдали от дома».