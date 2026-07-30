Организаторы «Новой волны» напомнили о риске обмана при покупке билетов

Филипп Киркоров на «Новой волне» 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Желающие приобрести билеты на Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» 2026 года могут столкнуться с обманом со стороны мошенников. Об этом напомнили организаторы музыкального фестиваля.

Инициаторы мероприятия подчеркнули, что не несут ответственности за билеты, приобретенные на сторонних ресурсах или у частных лиц, – они могут быть признаны недействительными, и вход по ним будет отклонен. В связи с этим они посоветовали приобретать билеты только на официальном сайте события.

Кроме того, внимание потенциальных слушателей обратили на то, что система контроля считывает QR-код с электронного билета лишь один раз. После использования кода для прохода документ становится недействительным, повторный вход по нему невозможен. Поэтому не следует пересылать скриншот билета другим лицам: если QR-код будет считан с чужого экрана, его владелец лишится возможности пройти на мероприятие.

При приобретении билета с компьютера в общедоступном месте (например, в зоне коворкинга или лобби) в обязательном порядке необходимо выйти из своей личной электронной почты после завершения покупки. Это защитит от несанкционированного доступа, добавили организаторы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане создан оргкомитет по проведению в Казани «Новой волны» 2026 года. В этом году фестиваль пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» с 20 по 26 августа. На одной сцене должны выступить Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Анна Асти и Дима Билан.