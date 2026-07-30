В новые учебники по русскому языку включили сведения о героях СВО

Сведения о героях специальной военной операции включены в новые единые государственные учебники по русскому языку. Об этом сообщила советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующие материалы уже вошли в учебники для 10-х и 11-х классов, а также в издания для среднего профессионального образования.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования», – сказала Ямпольская.