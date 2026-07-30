news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 июля 2026 15:39

До конца октября вырастет число рейсов из Казани в Анталью

Читайте нас в
Телеграм
До конца октября вырастет число рейсов из Казани в Анталью
Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Авиакомпания AZUR air с сегодняшнего дня, 30 июля, и до конца летнего расписания, то есть до 25 октября, увеличит частоту полетов из Казани в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Дополнительные рейсы будут выполняться по четвергам. «Таким образом, частота полётов авиакомпании по этому направлению вырастет до пяти рейсов в неделю <...>», – сказано в сообщении.

На данный момент авиаперевозчик задействует на этом направлении лайнеры Boeing 767-300, имеющие 336 кресел в салоне экономического класса, и Boeing 757-200 с 238 креслами.

#дополнительные рейсы #анталья #международный аэропорт казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

Школьников познакомили с профессиями будущего на форуме в Билярске

30 июля 2026
«Сам предложил СБУ следить за замом Моторолы»: челнинца посадили за госизмену

«Сам предложил СБУ следить за замом Моторолы»: челнинца посадили за госизмену

29 июля 2026
Новости партнеров