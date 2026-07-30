От новых школ до обхода Сокуров: как изменился Лаишевский район за пять лет

Развитие экономики, строительство социальных объектов, модернизация инфраструктуры и поддержка участников специальной военной операции стали главными темами муниципального форума «Работаем на результат!», который прошел в Лаишевском районе. Участники подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и обсудили приоритетные направления дальнейшего развития муниципалитета.

В работе форума приняли участие Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей – помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев, депутаты Государственной Думы РФ Ирек Богуславский и Илья Вольфсон. Гости высоко оценили темпы развития района и результаты работы муниципальной команды.

С основным докладом выступил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. Он отметил, что за последние пять лет муниципалитет сохранил устойчивое социально-экономическое развитие.

Валовой территориальный продукт района составил 88,07 млрд рублей, доходы консолидированного бюджета выросли в 2,7 раза, а средняя заработная плата достигла 109,7 тыс. рублей, увеличившись почти на 40% за три года.

По словам главы района, сегодня в Лаишевском районе работают почти четыре тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более восьми тысяч самозанятых.

Экономику муниципалитета формируют крупные промышленные предприятия, международный аэропорт, производственные компании и пять аккредитованных промышленных парков, где размещены 44 резидента.

Отдельно Ильдус Зарипов остановился на вопросах занятости населения. За пять лет через службу занятости работу нашли более четырех тысяч человек, сотни жителей прошли профессиональное обучение и переобучение, в том числе по национальному проекту «Кадры».

После модернизации центр занятости стал кадровым центром нового формата, а одной из ключевых задач остается трудоустройство участников специальной военной операции.

Глава района подчеркнул, что народная программа формировалась на основе предложений самих жителей. За время ее подготовки поступило около 1,5 тысячи инициатив, которые легли в основу муниципальных проектов.

Значительные изменения произошли в социальной сфере. В здравоохранении за пять лет построены и капитально отремонтированы 13 объектов, медицинские учреждения получили современное оборудование, включая компьютерный томограф и передвижной рентгеновский аппарат. В фельдшерско-акушерские пункты поставлены 34 электрокардиографа.

Продолжается масштабное развитие транспортной инфраструктуры. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт региональных и межмуниципальных дорог.

Одним из крупнейших объектов стал участок федеральной трассы Р-239 Казань – Оренбург с обходом села Сокуры, открытый в октябре 2025 года. Параллельно в районе развивается система водоснабжения: построены и капитально отремонтированы водопроводные сети, установлены 12 водонапорных башен и пробурены 12 новых скважин.

Весомые результаты достигнуты и в агропромышленном комплексе. Сегодня в сельском хозяйстве работают более тысячи человек. За пять лет построено девять мини-ферм, а объем валовой сельскохозяйственной продукции по итогам 2025 года достиг 10,4 млрд рублей.

Заметно преобразились населенные пункты района. По программе «Наш двор» благоустроено 48 дворов, капитально отремонтированы 47 многоквартирных домов, обновлены пять общественных пространств. В сфере спорта сегодня работают 188 объектов, построено 19 спортивных площадок, капитально отремонтирован молодежный центр «Белогорье».

Большое внимание уделяется развитию образования и культуры. За пять лет в районе построены три новые школы и дополнительный учебный корпус, рассчитанные более чем на три тысячи мест, открыты три детских сада, созданы 15 центров «Точка роста». Семи школам присвоены имена выдающихся земляков – Героев Советского Союза и Российской Федерации.

В сфере культуры построены два сельских дома культуры, еще шесть капитально отремонтированы. После обновления открылись музей Лаишевского края и детская школа искусств. Традиционные праздники – «Каравон» и Державинский фестиваль – стали крупными культурными событиями, ежегодно собирающими тысячи гостей.

Отдельный блок форума был посвящен поддержке участников специальной военной операции и их семей. С начала СВО из района отправлено более 700 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью 230 млн рублей.

Работа ведется через фонд «Помощь СВОим». Для семей военнослужащих действуют дополнительные меры поддержки: дети освобождены от оплаты школьного питания и бесплатно посещают кружки и спортивные секции.

Подводя итоги форума, Ильдус Зарипов отметил, что главным ресурсом района остаются его жители.

«За каждым достижением Лаишевского района стоят люди – те, кто трудится на предприятиях, учит детей, лечит, строит, помогает ближним, защищает Родину. Технологии и инфраструктура – это важно, но именно человеческий капитал определяет наше будущее. Мы создаем условия, чтобы каждый житель мог реализовать свой потенциал, чтобы наши дети оставались здесь, чтобы наш район был местом, где хочется жить и работать. И мы будем продолжать это делать, опираясь на мнение жителей и их наказы. Вместе мы справимся с любыми вызовами, потому что главная сила Лаишевского района – в его людях», – подчеркнул глава района.