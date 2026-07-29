Бойцы СВО из Татарстана открывают бизнес благодаря соцконтракту

Участники СВО из Татарстана могут открыть свое дело, заключить социальный контракт или передать это право члену семьи. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Участник СВО, если это инвалид первой или второй группы, может передать право на получение соцконтракта члену семьи. У нас очень много историй, особенно речь идет об инвалидах первой группы, которые в силу здоровья не могут сами активно заниматься предпринимательской деятельностью, передают это право супруге. Это такие направления, как ремонт автомобилей, бытовой техники, ковка металла, различные работы с деревом, строительство бань», – рассказала Зарипова.

К примеру, два участника СВО познакомились во время несения службы. Один из них ранее имел опыт работы по производству продукции из мяса птицы.

«Ребята договорились. Оба получили по соцконтракту по 350 тысяч рублей и сегодня успешно развивают бизнес, купили оборудование», – заметила Зарипова.

Также есть примеры, когда жены участников СВО занимаются ремонтом одежды и рукоделием, проводят мастер-классы, оказывают услуги репетиторов, вяжут шали.