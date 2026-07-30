«Лети, не нервируй меня»: что писала экс-жена гражданину Турции перед убийством

В суде Татарстана огласили переписку жительницы Казани и ее бывшего супруга – гражданина Турции и Германии. Из зачитанного стало понятно, что Эцфела Мете пытался наладить с ней отношения. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Дорогая Елена, я не буду заставлять тебя нервничать»

В Верховном суде РТ огласили фрагменты переписок гражданина Турции и Германии Эцфела Мете с женой, в жестокой расправе с которой и покушении на их трехлетнего сына его обвиняют. Трагедия произошла в мае 2025 года. Тогда Эцфела Мете зарезал свою бывшую жену во время празднования дня рождения их общего сына.

Старт заседания затянулся – процесс должен был начаться еще в 10 утра, однако перенесся из-за опоздания адвоката подсудимого Томаса Олсена. Его опоздание, как выяснилось, было связано с задержкой в аэропорту. В суд накануне он явился в 14:40, прямо из воздушной гавани с объемным чемоданом.

Процесс начался, на заседании государственный обвинитель огласил материалы, приложенные к делу, в том числе фрагменты переписок Эцфела Мете с бывшей женой, а также другие материалы из телефона Мете.

Выяснилось, что Эцфела Мете не оставлял попыток вернуть отношения с бывшей женой Еленой Рябининой. В переписках он обращался к ней не иначе как «Дорогая Елена». Уговаривал встретиться и поговорить, а также настаивал на ее возвращении в Германию вместе с сыном.

«Дорогая Елена, ты обходишься со мной как с незнакомцем. Дорогая, я не буду заставлять тебя нервничать, я принимаю все, что ты говоришь, что мы можем быть нормальными», – зачитала прокурор сообщения Эцфела Мете к Елене Рябининой.

Сама Рябинина была не в восторге от ухаживаний бывшего мужа. На романтические сообщения она реагировала негативно, а также заметно пыталась от него дистанцироваться.

«Ты должен знать, со мной покончено, конец. Можешь не тратить свое время, лучше лети отсюда и не заставляй меня нервничать», – писала бывшему мужу Елена Рябинина.

Из другой информации из телефона Эцфела Мете, оглашенной в суде, выяснилось, что параллельно он переписывался с разными женщинами из разных стран. Знакомился, приглашал к себе в Германию.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Простите, если что не так, прощаю вас, если что не так»

Эцфела Мете арестовали через день после убийства. Кировский районный суд Казани отправил его в СИЗО, где он находится до сих пор. Его интересы представляет иностранный адвокат Томас Олсен. В процессе участвует переводчик, она переводит все реплики на немецкий и с немецкого на русский речь Эцфела Мете.

С Еленой Рябининой подсудимый познакомился в Турции. Уже оттуда они вместе переехали в Германию. Однако вскоре Елена сбежала от мужа на родину. Что послужило для этого причиной, до конца неизвестно.

Эцфела Мете поехал вслед за Еленой. Исходя из оглашенных переписок, он надеялся наладить отношения с бывшей женой. Они долго выбирали дату и место встречи – сошлись на дне рождения сына. Рябинина пригласила бывшего мужа на праздник в ее квартиру.

Что послужило спусковым крючком для ссоры на дне рождения, неизвестно, но в какой-то момент, по версии следствия, Эцфела Мете схватился за нож и перерезал горло Елене Рябининой. Потом ранил сына. Осознав, что произошло, он записал видеообращение и выложил его в статус в одном из мессенджеров.

«Друзья, я вас очень люблю. Простите, если что не так, прощаю вас, если что не так. Дай Бог, каждый простит меня. Мама, папа, я вас очень люблю!» – говорил мужчина в своем видеообращении.

После этого он влез на подоконник квартиры и несколько часов угрожал покончить с собой. С окна его сняли сотрудники полиции.