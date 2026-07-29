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СВО 29 июля 2026 10:05

Высокогорский район передал бойцам СВО очередной автомобиль

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Высокогорский район передал бойцам СВО очередной автомобиль

Высокогорский район направил в зону специальной военной операции очередной автомобиль. Машина Иж-2126 поможет военнослужащим выполнять боевые задачи на передовой.

Автомобиль в безвозмездное пользование передали жители Высокогорского района Владимир Апполонов и Евгений Семенов.

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов отметил, что на линии боевого соприкосновения сегодня востребована любая техника.

«Мы знаем, что на передовой сейчас важен каждый автомобиль. Надеемся, машина сослужит хорошую службу, поможет парням. От лица всех высокогорцев хочу сказать огромное спасибо Владимиру и Евгению за их неравнодушие. Это лучший пример того, как нужно поддерживать наших защитников», – сказал он.

В районе подчеркнули, что поддержка участников специальной военной операции продолжается на постоянной основе. Жители, волонтеры, предприятия и общественные организации регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи, а также передают военнослужащим необходимую технику и оборудование.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

#СВО
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