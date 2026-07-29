Ежегодно по нацпроекту «Кадры» обучаются 7,6 тысяч татарстанцев

Благодаря национальному проекту «Кадры» и республиканской программе содействия занятости жители Татарстана могут пройти бесплатное обучение по 73 различным образовательным программам. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Большая программа реализуется в рамках национального проекта «Кадры». Кроме того, у нас действует своя республиканская программа содействия занятости. Сегодня в целом есть порядка 73 различных образовательных программ. Это и дополнительное образование, это и профессиональное образование», – рассказала она.

Человек, желающий сменить место работы и получить дополнительное образование, может подать заявку благодаря национальному проекту «Кадры». Обучиться могут безработные и женщины, которые находятся в декретном отпуске и ухаживают за ребенком в возрасте до трех лет или дошкольного возраста, инвалиды, предпенсионеры, ветераны СВО.

«Очень просто записаться через «личный кабинет» на портале «Работа в России. Труд всем». Нужно зайти через госуслуги, выбрать из перечня программ направление, программу и затем в течение трех дней в центре занятости по месту регистрации подтвердить, что вы действительно относитесь к этой категории», – заметила Зарипова.

Потом формируется обучающий курс, определяется дата и за десять дней подтверждается статус гражданина.

«В год более 7,6 тысяч человек получают бесплатно с помощью государственного национального проекта Российской Федерации «Кадры» такую возможность», – добавила Зарипова.