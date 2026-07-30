Перевод денег Дурову* могут счесть финансированием терроризма

Перевод денег основателю Telegram Павлу Дурову* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут счесть финансированием терроризма и экстремизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Рощина.

«После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями. Кроме того, перевод ему средств может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставляется именно на финансирование террористической деятельности», – прокомментировал Рощин.

Ранее Росфинмониторинг включил Павла Дурова*в перечень террористов и экстремистов. Сооснователю* Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По версии правоохранителей, в нарушение законодательства РФ администрация мессенджера не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов