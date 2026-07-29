Стобалльники и победители олимпиад выбрали ИФМК КФУ для учебы

В Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в этом году поступают выпускники с высокими результатами ЕГЭ, победители и призеры всероссийских олимпиад. Среди абитуриентов – стобалльники по русскому языку и литературе, а также обладатели золотых аттестатов. Об этом сообщает пресс-служба Центра профессионального развития «Дулкын».

Среди поступающих – Диана Дмитриева, которая получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Сейчас она уже занимается репетиторством и планирует связать свою карьеру с педагогикой. Девушка рассказала, что выбрала ИФМК КФУ из-за практической направленности образовательных программ.

Еще одна будущая студентка института – Каролина Ахметзянова, приехавшая из Мурманска. Она стала призером Всероссийской олимпиады по русскому языку, поэтому сможет поступить на направление «Реклама и связи с общественностью» без вступительных испытаний. Девушка рассчитывает развить навыки тайм-менеджмента и ораторского мастерства.

Дарья Щебарова – победитель Всероссийской олимпиады по литературе и получила 100 баллов по этому предмету на ЕГЭ. Она решила стать учителем еще в седьмом классе, вдохновившись своим преподавателем, и планирует продолжить этот путь в ИФМК КФУ.

Еще одна стобалльница по литературе – Анастасия Дувалова из Нижнекамска. Она поступает на направление подготовки переводчиков и в будущем хочет совмещать профессию с карьерой в спорте – девушка мечтает работать с атлетами и помогать им в международных коммуникациях.

Сейчас абитуриенты ожидают результатов зачисления.