В Татарстане расширили программу капремонта домов на 2026-2028 годы

Общий объем финансирования программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане на 2026–2028 годы увеличили до 28,63 млрд рублей. Ранее планировалось направить на эти цели 25,6 млрд рублей. Дополнительное финансирование составило около 3,03 млрд рублей. Изменения утвердил Кабинет министров республики.

В 2026 году на программу направят 11,19 млрд рублей – примерно на 1,59 млрд рублей больше прежнего плана. В 2027 году финансирование составит 8,46 млрд рублей, что на 357 млн рублей превышает ранее запланированный объем. В 2028 году расходы увеличатся до 8,98 млрд рублей – почти на 581 млн рублей больше первоначальной суммы.

Самой крупной статьей расходов станет ремонт и замена внутридомовых инженерных систем. За три года на эти работы предусмотрели 8,71 млрд рублей. Планируется обновить 2 379,8 км сетей, включая 606,5 тыс. метров электроснабжения, 824 тыс. метров теплоснабжения, 571,9 тыс. метров водоснабжения, 285,4 тыс. метров водоотведения и 92 тыс. метров газоснабжения.

На ремонт крыш направят 6,23 млрд рублей. Общая площадь работ составит 663,9 тыс. кв. метров: в 2026 году отремонтируют 268,6 тыс. кв. метров, в 2027-м – 196,7 тыс., в 2028-м – 198,6 тыс.

Еще 5,22 млрд рублей предусмотрено на обновление фасадов общей площадью 1,36 млн кв. метров. На утепление 229,6 тыс. кв. метров фасадов выделят 1,32 млрд рублей.

На замену лифтов направят 4,36 млрд рублей. Всего в рамках программы планируется заменить 1 030 подъемников: 126 – в 2026 году, 425 – в 2027-м и 479 – в 2028-м. В обновленной программе количество заменяемых лифтов увеличили на 146 единиц – ранее планировалось заменить 884 лифта.

Кроме основных направлений, программа включает ремонт 71,2 тыс. кв. метров подвальных помещений за 131,1 млн рублей, обновление 9 тыс. кубометров фундаментов за 87,3 млн рублей, ремонт 107,6 тыс. кв. метров подъездов за 423,1 млн рублей.

Также предусмотрены работы по ремонту систем противопожарной защиты на 150,2 млн рублей, вентиляционных каналов и дымоходов – на 498,3 млн рублей. На установку 23 общедомовых приборов учета направят 18,6 млн рублей, а на 57 узлов управления и регулирования тепловой энергии – 96,5 млн рублей.

Кроме того, в программу заложены расходы на строительный контроль в размере 437,5 млн рублей, а также на разработку проектной документации и проверку смет – около 947 млн рублей.

После корректировки программы увеличились объемы ремонта крыш, инженерных сетей и фасадов. Площадь ремонта кровель выросла на 29,8 тыс. кв. метров, протяженность обновляемых инженерных сетей – на 62 км, объем ремонта фасадов – на 41 тыс. кв. метров.

При этом план по утеплению фасадов уменьшился на 24,7 тыс. кв. метров – с 254,3 тыс. до 229,6 тыс. кв. метров.