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На главную ТИ-Спорт 30 июля 2026 13:26

Бубнов рассказал, какие команды будут бороться за золото РПЛ

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Бубнов рассказал, какие команды будут бороться за золото РПЛ
Фото: fc-zenit.ru

Экс-футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов рассказал, какие команды, по его мнению, будут бороться за звание чемпиона РПЛ в этом сезоне.

«По 1-му туру я уже могу сказать, как будет чемпионат развиваться. Первые три команды – «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Сейчас уже не «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» бороться будут за первое место, это совершенно полноценные команды, совершенно равные по своей силе. И они будут сами, ни от кого не завися. У «Зенита» вообще никакого преимущества не будет. Они будут бороться за первое место. Дальше идут восемь команд, которые будут бороться за третье место. Еще пять команд будут бороться за выживание», – сказал Бубнов в «Коммент.Шоу».

Добавим, что действующим чемпионом страны является питерский «Зенит».

#футбол
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