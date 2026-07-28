Более тысячи представителей студотрядов Татарстана работают в туротрасли

В текущем, 2026 году из числа представителей студотрядов Татарстана на предприятиях сферы туризма трудоустроено более тысячи молодых людей.

При этом трудоустройство в отелях, гостиничных комплексах, ресторанах и на курортах ведется в круглогодичном формате – 42% от общего числа занятых приходится на летний период.

Как правило, студенты сервисных отрядов трудятся официантами, барменами, горничными, администраторами, работниками кухни и спасателями на курортах. Для подготовки к работе в этом году 645 представителей молодежи пройдут обучение по 11 профессиям в сфере сервиса и гостеприимства. Из них весной было обучено 355 человек, осенью обучение пройдут еще 290.

Самыми популярными профессиями на протяжении многих лет остаются повара, официанты и бармены – на них в этом году обучаются 400 молодых людей, что составляет 62% от общего числа подготовленных по сервисным специальностям. Среди достаточно необычных профессий – оператор логистических работ, консультант в области развития цифровой грамотности и фотограф.

«Сервисное направление – одно из самых востребованных у молодежи, потому что оно дает возможность получить реальный опыт работы в сфере гостеприимства, которая сегодня активно развивается. Мы видим, что ребята не просто зарабатывают, а приобретают навыки, которые потом помогают им строить карьеру в туризме и смежных отраслях. В прошлом году в студенческих отрядах Татарстана в этом направлении отработали 1229 ребят – это подтверждает высокий интерес и стабильный спрос на такие проекты. Расширение географии проектов и круглогодичная занятость позволяют студентам совмещать работу с учебой и оставаться востребованными специалистами», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Сервисные отряды – одно из немногих направлений, в котором трудятся несовершеннолетние. За год 92 подростка работали в ресторанах сети «Вкусно и точка», детских лагерях компании «Татнефть» и Спортивно-оздоровительном центре «Ялта-Зай».

География работы сервисных отрядов не ограничивается Татарстаном. Четыре студенческих отряда РТ этим летом представляют регион на всероссийских и межрегиональных проектах в Сочи и Геленджике. Всего на трех проектах трудятся 37 ребят из энергетического, аграрного и медицинского университетов Казани. Помимо работы, студенты участвуют в творческих и спортивных мероприятиях и медиаконкурсах, чтобы побороться за знамя лучшего отряда проекта. Всего по стране к работе в сервисе и гостеприимстве привлекают более 25 тыс. участников Российских студенческих отрядов.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи РТ в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Указ о запуске обновленных национальных проектов до 2030 года в 2024-м подписал Президент России Владимир Путин.

«Я как бывший рядовой боец студенческого отряда очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность за счет важнейших направлений, которые сегодня для нашей страны являются наиболее важными и актуальными», – отмечал в июне 2025 года глава государства.