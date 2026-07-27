«Это только начало пути»: эксперты РТ о будущем олимпийского движения в России

Восстановление Олимпийского комитета России в правах открыло новую страницу для отечественного спорта, однако перед российскими атлетами по-прежнему стоят серьезные вызовы. Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили будущее олимпийского движения в России, развитие спортивной инфраструктуры и вовлечение молодежи в занятия физической культурой и спортом.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что восстановление ОКР стало возможным после выполнения российской стороной ключевых условий МОК. По его мнению, этот шаг следует рассматривать как «стартовую площадку для нового, более зрелого этапа развития отечественного спорта».

При этом эксперт подчеркнул, что возвращение остается временным, а Россия должна продолжать добиваться полного восстановления своих прав, одновременно развивая альтернативные международные спортивные проекты, в том числе спартакиады и Игры БРИКС.

Для Татарстана, считает Гафиятуллин, спорт является одним из приоритетов государственной политики.

«Спорт в рамках олимпийского движения для Республики Татарстан – это не просто вопрос престижа, а один из ключевых приоритетов государственной политики и важнейший ресурс для развития региона», – сказал он.

Он также отметил значимость спортивной инфраструктуры, созданной в республике в рамках подготовки к крупным соревнованиям, и развитие спорта шаговой доступности.

Депутат Казанской городской Думы, член генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов считает восстановление ОКР новым этапом в истории отечественного спорта. По его словам, Россия сегодня сочетает возвращение в глобальные спортивные институты с развитием собственной спортивной экосистемы и дружественных турниров.

На региональном уровне, отметил Шарапов, доступная инфраструктура способствует укреплению здоровья населения, развитию внутреннего туризма и воспитанию у молодежи чувства гордости за свой регион. Для популяризации спорта среди молодых людей он предложил активнее развивать фиджитал-спорт, школьные и студенческие медиа-лиги, а также адресные меры поддержки.

«Преодолев беспрецедентные внешние вызовы, российская спортивная система доказала свою автономность, и главная задача сейчас – конвертировать этот международный авторитет во внутреннее развитие, воспитав здоровое и сильное поколение новых чемпионов», – заявил он.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала восстановление ОКР важным институциональным шагом, но подчеркнула, что это лишь начало пути. Она обратила внимание, что решения о допуске спортсменов по-прежнему во многом принимают международные федерации, поэтому атлетам и тренерам важно разъяснять действующие правила и ограничения.

«Для Татарстана спорт имеет особое значение. Республика по праву считается одним из ведущих спортивных регионов страны, а Казань – спортивной столицей России», – отметила Павлова.

По ее словам, сегодня в Татарстане физической культурой и спортом систематически занимаются более двух миллионов человек, а число спортивных сооружений превышает 12 тысяч. При этом для дальнейшего развития массового спорта, считает эксперт, необходимо обеспечить доступность бесплатных секций и площадок рядом с домом и школой, развивать дворовые команды, районные лиги и семейные соревнования.

«Молодой человек должен иметь возможность прийти на площадку рядом с домом и найти подходящий для себя вид активности без серьезных финансовых затрат», – подчеркнула Павлова.

Она также предложила уделить особое внимание школьной физической культуре и сделать занятия спортом современными, престижными и естественными для молодежи. По мнению Павловой, именно широкая массовая база создает условия для укрепления спортивных традиций и подготовки будущих олимпийских чемпионов.