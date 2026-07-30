При поддержке Раиса РТ молодежь Татарстана участвует в экотурах в заказниках

Экотуры «Чистый тур» с участием неравнодушных к проблемам экологии молодых людей проходят этим летом в заказниках Татарстана. В начале августа запланирован выезд в «Чистые луга» в Чистопольский район, а в середине месяца – в село Красновидово Камско-Устьинского района, сообщила «Татар-информу» руководитель региональной молодежной общественной организации «Будет чисто» РТ Анна Баймяшкина.

«Уже прошли экотуры в заказник «Степной» в Лениногорском районе. Мы подготовили информационные стенды для установки в заказнике, побывали на экологической акции около пруда Степной Зай. В селе Верхний Услон провели квест-игру «Марафон чистоты», мероприятие прошло в формате субботника. Разделившись по командам, убирали мусор с прибрежной территории Волги и благоустроили сквер тружеников тыла. В заказнике «Кичке-Тан» в Агрызском районе благоустроили родник, косили траву и убирали мусор», – рассказала она.

Экотуры проходят в формате двухдневных походов с ночевкой, в ходе которых участники не только знакомятся с живописными уголками Татарстана, но и вносят посильный вклад в сохранение природы, участвуют в природоохранных акциях. Молодые люди в возрасте от 18 лет помогают в благоустройстве территорий, родников и скверов, высаживают деревья, проводят природоохранные мероприятия.

«Участники экотуров выезжают в заказники организованными группами. Мы предоставляем палатки, спальники, пенки, питание и трансфер», – заметила Баймяшкина.

Для участников проводятся экскурсии по природным объектам, экологические мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия. Зарегистрироваться на тур можно за три дня до его начала.

Экологические туры «Чистый тур» проводятся в рамках эколого-просветительского проекта «Заповедный Татарстан», реализуемого при поддержке Президентского фонда природы и в рамках эколого-просветительского проекта «Зеленый код Татарстана», реализуемого с использованием средств гранта Раиса РТ на развитие гражданского общества при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

За все лето участниками экотуров станут около 70 человек. Кроме того, осенью запланированы кадровая школа и ярмарка профессий в области охраны ООПТ.

Молодежная общественная организация «Будет чисто» в настоящее время в своих рядах объединяет более 11 тыс. человек.