Уйгурский акцент: что связывает Татарстан с самым западным регионом Китая

Делегация журналистов ПФО на днях посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) – регион, который является связующим звеном Китая со странами Центральной Азии. «Татар-информ» открывает серию материалов об этой рабочей поездке с места событий. Начнем с экономики.





Программа визита представителей СМИ ПФО России в СУАР была расписана буквально по минутам

Фото: © Алексей Блинов

СУАР – крупнейший регион Китая

Сразу отметим, что СУАР – это самый северо-западный регион Китая. К примеру, до того же Шанхая из России на самолете нужно лететь почти в два раза дольше. Но куда важнее, что именно Синьцзян-Уйгурский автономный район является крупнейшей административно-территориальной единицей страны. Площадь составляет порядка 1,66 млн квадратных километров.

Регион граничит с восемью государствами (Монголия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Индия и контролируемые Пакистаном территории Ладакха). Именно этот фактор и делает СУАР столь уникальным с культурной точки зрения. Достаточно сказать, что самую многочисленную этническую группу региона составляют уйгуры. В языковом и культурном плане они близки к народам Центральной Азии и в значительной степени к татарам. Владея татарским, в Синьцзяне достаточно легко объясняться на несложные темы с местными жителями, базовая лексика татарского и уйгурского языков имеет большое сходство.

В общем, СУАР – это больше про колорит Центральной Азии в целом, нежели «классический» Китай. Исторически территория СУАР была важным участком Великого шелкового пути. В разные эпохи регион входил в состав различных государственных образований. В конце XVIII века территория была присоединена к империи Цин.

Экономика СУАР отчасти похожа на татарстанскую Фото: © «Татар-информ»

Диверсификация экономики: что общего у Татарстана с СУАР

Но про культурные аспекты поездки мы подробно расскажем в следующем материале цикла. Сегодня речь пойдет про экономику региона, которая отчасти похожа на татарстанскую. Здесь, как и в нашей республике, можно говорить о диверсификации экономики.

Ключевые отрасли

Добыча природных ресурсов: нефть, природный газ, уголь, золото, медь, никель, свинец, цинк.

Сельское хозяйство: выращивание хлопка, овощей (в том числе томатов), винограда (в Турфанской впадине), развитие животноводства.

Промышленность: легкая и текстильная промышленность (в том числе производство хлопчатобумажного текстиля), выпуск водосберегающего и ирригационного оборудования. Развиваются нефтехимия, угольно-химическая промышленность, электроника.

Сфера услуг и туризм: регион привлекает туристов уникальными природными объектами, памятниками истории и культуры.

Важную роль в развитии региона играет инициатива «Один пояс – один путь»: СУАР стал ключевым транспортным и логистическим хабом, окном для связи Китая со странами Центральной Азии и далее с Европой.

В последние десятилетия в СУАР масштабно развивается инфраструктура: строятся дороги, скоростные железные дороги (например, линия Ланьчжоу – Урумчи), аэропорты. Международный логистический терминал в Урумчи – важный узел на маршруте Нового шелкового пути.

Чак-чак и Председатель Си, приглашение на «РОСТКИ»

О взаимном интересе между Татарстаном и СУАР в частности говорили на ужине с Секретарем партийной группы Канцелярии иностранных дел региона Сюй Гуйсяном. По его словам, СУАР в частности и Китай в целом очень ценят экономическое сотрудничество с Россией и понимают роль Татарстана в этих процессах. Например, в части межрегионального взаимодействия.

«Мы надеемся, что эта встреча позволит найти новые точки интереса для более интенсивного сотрудничества», – отметил Сюй.

Делегация журналистов осталась под большим впечатлением от посещенных объектов в Урумчи. Об этом на ужине заявил заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Дмитрий Перевезенцев. Кроме того, он пригласил представителей СУАР на IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Он пройдет в столице Татарстана с 16 по 19 августа.

Господин Сюй выразил уверенность, что делегация региона на форум «РОСТКИ» может быть сформирована.

Журналисты из Татарстана привезли в Урумчи памятные презенты. Так, Перевезенцев подарил картину с изображением Казанского Кремля и чайный набор с татарским чаем, украшенный национальным орнаментом. А главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов привез в СУАР национальный головной убор татар – тюбетейку. И, конечно же, чак-чак.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встречал Си Цзиньпина в Казани с чак-чаком на саммите стран БРИКС в 2024 году Фото: rais.tatarstan.ru

«Между прочим, именно чак-чаком Раис Татарстана Рустам Минниханов встречал Си Цзиньпина в Казани на саммите стран БРИКС в октябре 2024 года», – сообщил Билалов, вручая подарки господину Сюй.

А вот что касается тюбетеек, то в СУАР они продаются везде, и увидеть их можно не только на головах туристов. Но форма тюбетеек отличается от татарских, они пошиты по той же квадратной модели, что и тюбетейки-«дуппи» в соседних Таджикистане и Узбекистане.



Главред «Татар-информа» в ходе встречи рассказал о китайском государственном и политическом деятеле татарского происхождения Бурхане Шахиди, который родился 21 сентября 1894 года в деревне Аксу Тетюшского уезда Казанской губернии. Наш земляк сделал большую карьеру в Китае. Он был губернатором города Урумчи, председателем правительства всего Синьцзяна, председателем Народного консультативного совета (парламента) СУАР КНР. Занимал и другие посты, в частности был советником самого Мао Цзэдуна, возглавлял Исламскую ассоциацию Китая. Считается, что он сыграл ключевую роль на начальном этапе создания нынешнего СУАР в в рамках современного Китая. Кстати, автономный район отметил в прошлом году 70-летие со дня создания. Интересно, что в Татарстане он начинал свою карьеру в книжном магазине издательства «Магариф». В Казани есть улица Бурхана Шахиди – в районе Центрального рынка.

Индустриальный парк, который скорее напоминает целый город Фото: © «Татар-информ»

Индустриальный парк с «высоты птичьего полета»

Программа визита представителей СМИ ПФО России в СУАР была расписана буквально по минутам. С понедельника по пятницу нам показали массу объектов как культурного, так и экономического характера. Про культуру мы поговорим в следующем материале, а сейчас про экономику.

Самое сильное впечатление у членов делегации осталось от посещения государственной компании «Синьцзян Тянье», годовой оборот которой составляет 7 млрд юаней. Эта крупная химическая корпорация работает в 108 странах и занимается системами капельного орошения.

В 2017 году компания открыла индустриальный парк, который скорее напоминает целый город. Его посещение заняло бы не один год. К счастью, в презентационном павильоне организаторы разместили макет парка. Он попросту поразил казанских журналистов уровнем детализированности. Складывалось впечатление, что мы осмотрели реальный парк с высоты птичьего полета.

Хлопковые поля и победа над пустыней Такла-Макан

Большое внимание в программе визита было уделено сельскому хозяйству региона. Так, мы побывали на хлопковых полях, которые лично осматривал в 2022 году китайский лидер Си Цзиньпин. Он признал их образцовыми.

Эти поля являются важным центром производства качественного хлопка в стране. Площадь посевов составляет 1/12 от общекитайской, а общий объем производства – 1/10 от национального. Марка хлопка Yinli из Шихэцзы пользуется большим авторитетом в стране.

Особенности местного производства: механизация достигает 96,5%, уровень машинной уборки – 94,6%. Водосберегающие технологии и многое другое. Все принятые меры позволили увеличить урожайность на 30%.

Примечательно, что за полями простираются песчаные горы. На этой теме хочется остановиться отдельно. При посещении города Кашгар журналистов отвезли в пустыню, где продемонстрировали инновации в сфере мелиорации знаменитой на весь мир пустыни Такла-Макан. Именно в СУАР удалось бросить вызов природе. Невероятно, но в Китае удалось полностью остановить дальнейшее опустынивание земель. Общая площадь орошения в пустыне – 166 кв. км.

Более того, в планах – отвоевать у природы жизненное пространство. Благодаря научному и инновационному подходу в пустыне прямо в песке растут деревья, а на отдельных участках песок уже превращается в почву. Как нам объяснили местные специалисты при осмотре объектов, лет через десять-двадцать пустыня начнет отступать перед человечеством.

Космические тыквы из Чанцзи

В городе Чанцзи журналисты осмотрели Синьцзянский сельскохозяйственный выставочный парк, где в гигантских теплицах выращиваются овощи без почвы. Уровень автоматизации производства такой, что работу гигантского комплекса обеспечивают всего 7 сотрудников. Здесь всем управляют компьютеры. За время работы парка его посетили свыше 560 тысяч туристов. Примечательная деталь: тыквы, выращенные здесь, побывали в космосе.

Одним словом, СУАР – бурно развивающийся в экономическом отношении регион. Но не меньшее, если не большее, впечатление осталось от знакомства с культурой региона. Об этом – в следующем материале цикла.

Видео: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»