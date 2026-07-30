Жители Татарстана предстоящей ночью смогут увидеть двойной звездный поток

Изображение иллюстративное (звездный поток Персеиды в 2023 году)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ночь на пятницу, 31 июля, жители Татарстана смогут наблюдать пик одновременно двух метеорных потоков – Южных дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. Об этом рассказал научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Звездный поток Южные дельта-Аквариды начался 12 июля и продолжится до 23 августа, но его максимум приходится именно на ночь с 30 на 31 июля. Ожидается до 25 метеоров в час. Название потока происходит из-за нахождения радианта – условной точки источника метеоров – в созвездии Водолея.

Альфа-Каприкорниды – еще более продолжительный звездный поток: он начинается 3 июля, а завершается 11 сентября. Однако он гораздо менее интенсивен: во время максимума, который обычно приходится на промежуток между 30 июля и 2 августа, можно наблюдать четыре-пять метеоров в час. Название потока происходит от созвездия Козерога – его радиант находится на границе между ним и созвездием Орла.

По словам Юрия Нефедьева, оба звездных дождя лучше всего наблюдать своими глазами с 23 часов 30 июля до 3 часов ночи 31 июля. «<...> любые оптические приборы, какими бы они ни были, охватывают небольшую область на небесной сфере, а наш глаз – широкоугольный. Мы сразу же увидим, из какой точки вылетает светящаяся частица на небе», – пояснил исследователь.

Ученый добавил, что из-за смешения двух потоков ожидается достаточно интенсивный метеорный дождь. При этом он посоветовал выехать за город для лучшего наблюдения за небесным явлением, так как там меньше засвечивающего небосклон искусственного освещения.

Московский планетарий ранее отмечал, что условия для наблюдения Южных дельта-Акварид не совсем благоприятны из-за состоявшегося накануне полнолуния. Кроме того, увидеть падающие звезды может помешать и непогода, принесенная циклоном в Татарстан.

Источниками Южных дельта-Акварид считаются ныне не существующий объект, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта, и комета Макхольца 1 (96P/Machholz), а родительским телом Альфа-Каприкорнид – короткопериодическая комета 169P/NEAT.

Однако исследователи из Казанского университета Мария Сергиенко и Алексей Андреев пришли к выводу, что общепризнанные источники у этих двух метеорных потоков – не единственные. В 2024 году они опубликовали в журнале Meteoritics & Planetary Science работу о Каприкорнидах, а в 2026-м – подали туда же статью о дельта-Акваридах.

Для Южных дельта-Акварид подтвердились родственные связи как с кометами 96P/Machholz и P/2008 Y12 (SOHO), так и с астероидом (196256) 2003 EH1 (последний, по оценке казанских ученых является потухшей кометой). Для Каприкорнид открытыми новыми потенциальными родительскими телами стали астероиды 2003 MT9, 2008BO16, 2011EC41, 2013CT36, 2008ЕМ9, 2003OV, 2005ET70, 2011FZ22 и 2013NE19.