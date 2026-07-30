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Происшествия 30 июля 2026 10:08

Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 258 вражеских БПЛА

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258 вражеских БПЛА уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны россии
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