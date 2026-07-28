Благоустройство, туризм и новые ФАПы: в Камском Устье обсудили развитие района

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

В Камском Устье состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором обсудили изменения, произошедшие в районе за последние пять лет, и обозначили задачи на ближайшую перспективу. В работе форума приняли участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов, депутаты и жители муниципалитета.

С основным докладом выступил глава района Наиль Вазыхов. Он рассказал о реализации федеральных и республиканских программ, благодаря которым в муниципалитете продолжается строительство и капитальный ремонт социальных объектов, развивается дорожная инфраструктура и благоустраиваются общественные пространства.

По словам главы, за последние пять лет в районе благоустроено 26 дворов, построены семь новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а десять молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Продолжается развитие внутреннего туризма, который становится одним из перспективных направлений для муниципалитета.

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

Отдельно Наиль Вазыхов отметил участие жителей в общественной жизни района. По его словам, жители активно включаются в волонтерское движение и благотворительные инициативы, оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается.

О развитии республики в целом рассказал председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Он отметил, что за последние годы Татарстан сохранил лидирующие позиции по многим направлениям социально-экономического развития.

В частности, республика занимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе по строительству и качеству автомобильных дорог. За последние пять лет в Татарстане построено более пяти тысяч километров дорог.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в своем выступлении остановился на реализации федеральных программ, направленных на повышение качества жизни граждан и развитие экономики.

«За пять лет на Россию были наложены 33 тысячи санкций, но это подстегнуло нашу экономику, так как с самого начала санкционной политики Россия взяла курс на независимую экономику, на развитие собственного производства», – сказал Максим Топилин.

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

Он также отметил, что сегодня в стране реализуется широкий спектр социальных программ, включая программу социальной газификации, проекты по повышению финансовой грамотности населения и меры поддержки экономики.

По словам парламентария, комитет Госдумы по экономической политике участвует в подготовке законопроектов, связанных с совершенствованием системы государственных закупок, развитием особых экономических зон, вопросами технологического суверенитета, поддержкой новых регионов и партнерского финансирования.

Отдельно Максим Топилин подчеркнул, что Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции среди российских регионов.

«Татарстан всегда отличался лидерскими качествами, и сегодня в республике одной из первых появилась третья особая экономическая зона, которая будет расширена, а значит получит дополнительные инвестиции», – отметил он.

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

Завершился форум открытым диалогом с жителями района. Участники встречи подняли вопросы дальнейшего развития коммунальной и социальной инфраструктуры.

В частности, жители обратили внимание на необходимость строительства или реконструкции канализационных сетей в трех населенных пунктах, где существующие системы уже не справляются с возросшей нагрузкой и нуждаются в модернизации. Также прозвучало предложение провести капитальный ремонт районного Дома культуры, который не обновлялся более двадцати лет.

По итогам встречи прозвучавшие предложения планируется учесть при формировании дальнейших планов развития муниципалитета.

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной