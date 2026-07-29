Магдеев рассказал о доставке шефской помощи подразделениям Черноморского флота

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил депутатов и городское сообщество за помощь российским военнослужащим и сообщил об очередной доставке шефской помощи подразделениям Черноморского флота. Об этом он заявил на заседании Городского Совета.

По словам Магдеева, накануне он вернулся из служебной командировки, в ходе которой передал военнослужащим материально-технические средства, необходимые для выполнения задач. Груз был сформирован при поддержке депутатов Городского Совета, Государственного Совета Татарстана и руководителей предприятий.

«Подавляющее большинство депутатов городского совета, так же как и жители полумиллионного автограда, оказывают постоянную помощь и поддержку личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации. И, безусловно, эта поддержка очень нужна и важна», – отметил мэр.

Он напомнил, что Набережные Челны на протяжении многих лет шефствуют над рядом воинских частей и подразделений Черноморского флота. Кроме того, на флоте несет службу боевой катер «Набережные Челны», часть экипажа которого составляют уроженцы автограда.

Во время командировки Магдеев также встретился с руководством Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, которой город также оказывает помощь.

Мэр подчеркнул, что оказываемая поддержка востребована, а вклад челнинцев получает высокую оценку командования воинских частей и Министерства обороны.

«Без внимания командиров частей, без внимания Министерства обороны Российской Федерации ваша помощь не остается», – сказал он.

В завершение выступления Магдеев от имени Минобороны передал ведомственные награды за помощь и поддержку военнослужащих – участников специальной военной операции.