Минтруд РТ напомнил о мерах поддержки многодетных семей

В Татарстане в центре внимания многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Они пользуются различными мерами социальной поддержки. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал это, Раис Татарстана Рустам Минниханов придерживается этой позиции – поддержки многодетных семей. Мы входим в число тех немногих регионов, где многодетным семьям основные меры поддержки предоставляются без учета доходов», – сказала она.

Многодетные получают льготы на оплату ЖКУ, ежемесячные субсидии на проезд, если в семьях есть школьники, а также бесплатные лекарства на детей в возрасте до шести лет. 44 тысячи семей региона получают такую поддержку ежегодно. Если многодетная семья с низкими доходами, то она пользуется 100-процентной компенсацией платы за детский сад.

«Также в зоне особого внимания семьи с детьми-инвалидами. Особенно семьи, которые воспитывают детей со множественными и сложными диагнозами. Мы дотягиваем доходы семьи до уровня прожиточного минимума на каждого», – подчеркнула Зарипова.

По ее словам, недавно депутатами Госсовета РТ была поддержана инициатива Рустама Минниханова о том, чтобы продлить для многодетных семей льготы на детей в возрасте до 23 лет, если старший ребенок – инвалид. Кроме того, в республике в два раза увеличены «сельские выплаты».

С прошлого года студенческие семьи получают господдержку, если будущая мама встала на ранних сроках беременности на учет. Кроме того, в республике молодые семьи с низкими доходами могут взять бесплатно на прокат детские вещи – кроватки, коляски.