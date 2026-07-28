«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети

Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.





Мошенники убеждают детей выполнить определенные условия – например, сообщить номер банковской карты родителей или отправить фото с экрана телефона мамы или папы с открытым приложением банка

Фото: © «Татар-информ»

Мошенники предлагают детям поучаствовать в розыгрыше

Количество киберперступлений в Татарстане в этом году удалось снизить на 43%. Несмотря на это, сумма общего ущерба остается внушительной – жители республики уже отдали мошенникам 2,1 миллиарда рублей! Это и сбережения, и кредитные средства 8,5 тысячи человек, которых обманули киберпреступники.

Все чаще в качестве жертв мошенники выбирают детей – уровень их критического мышления попросту не позволяет им здраво оценить ситуацию. Дети готовы верить незнакомцам, которые обещают им айфоны и виртуальные подарки в онлайн-играх, напрочь забывая о том, что рассказывали им о безопасности в интернете родители. Воздействуют мошенники на детей и через мессенджеры, и в социальных сетях.

Информацию о том, что известную игровую платформу Roblox разблокировали, сегодня активно используют мошенники. В декабре 2025 года игру заблокировали в России из-за наличия в ней экстремистской пропаганды. Не секрет, что чаты в игре давали возможность мошенникам завязать знакомство с ребенком.

Летом 2026 года блокировку сняли – владельцы платформы устранили все нарушения, однако игру продолжают использовать мошенники. Они пишут детям в чатах, используя однотипные схемы.

Радис Юсупов: «Первый способ обмана – проведение розыгрышей. Мошенники представляются либо блогерами, либо опытными игроками и предлагают принять участие в розыгрыше уникальных виртуальных аксессуаров для игры» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Первый способ обмана – проведение розыгрышей. Мошенники представляются либо блогерами, либо опытными игроками и предлагают принять участие в розыгрыше уникальных виртуальных аксессуаров для игры. Убеждают, что для этого необходимо выполнить определенные условия – например, сообщить номер банковской карты родителей или отправить фото с экрана телефона мамы или папы с открытым приложением банка», – объяснил оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Татарстан Радис Юсупов.

Таким образом мошенники получают доступ к личным данным членов семьи и похищают деньги. Бывает и так, что мошенники просят отправить с телефона родителей код, который позволяет им взломать личный кабинет в банковском приложении или на «Госуслугах».

«Также мошенники действуют через мессенджеры и социальные сети – они вовлекают детей в различные группы. Там они попадают в поле зрения ботов, которые способны писать сотням людей одновременно. Поэтому нужно включать безопасный режим – он исключает возможность посторонним людям связываться с вашими детьми», – добавил он.

Онлайн-обыски придумали мошенники – ни одна силовая структура в России не будет проводить обыски подобным образом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Она ходила с телефоном по дому и через видеосвязь показала аферистам, что и где лежит»

Одна из последних историй – 16-летняя жительница Высокогорского района Татарстана поверила мошенникам. Ей внушили, что от ее имени оформлена доверенность на гражданина Украины и что ее могут обвинить в финансировании ВСУ.

«Чтобы якобы снять с себя всю ответственность, ее убедили провести у себя дома онлайн-обыск. Она ходила с телефоном по дому и через видеосвязь показала аферистам, что и где лежит у нее дома. Таким образом мошенники обнаружили украшения стоимостью в 1,5 миллиона рублей, которые она затем передала им через курьера. А еще эта девочка перевела мошенникам с карты родителей 200 тысяч рублей», – рассказал Радис Юсупов.

Онлайн-обыски придумали мошенники – ни одна силовая структура в России не будет проводить обыски подобным образом. Однако дети продолжают вестись на эти байки.

В этом году житель Елабуги провел онлайн-показ своей квартиры для мошенников, благодаря чему они обнаружили у него дома сейф. Молодой человек по указке лжесотрудников ФСБ вывез его в лес и вскрыл – денег там не было, только папино ружье. Мошенники велели его спрятать, а спустя несколько дней снова позвонили. На этот раз они попросили помочь вскрыть сейф другому подростку, который также провел обыск у себя дома.

14-летняя девочка начала общаться с незнакомцем в Сети, он предложил ей простой и быстрый способ заработать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мошенник представился продавцом маркетплейса и рассказал об интересной вакансии»

Еще один случай с ребенком произошел в Казани – 14-летняя девочка начала общаться с незнакомцем в Сети, он предложил ей простой и быстрый способ заработать.

«Мошенник представился продавцом маркетплейса и рассказал, что у него есть интересная вакансия. В обязанности входит выкупать товар и оставлять положительные отзывы. Деньги за покупку ей якобы вернут, а также выплатят за это вознаграждение», – рассказал Радис Юсупов.

Девочка согласилась. И вот ей поступило первое задание – выкупить товар за 44 тысячи рублей. Таких денег у нее не было, и тогда мошенник предложил оформить в банке рассрочку – убедил, что потом ее аннулируют.

«После того как девочка оформила рассрочку на покупку товара и оставила положительный отзыв, с ней перестали общаться, денег она так и не получила. Выяснилось, что мошенники зарегистрировались на маркетплейсе в качестве продавца, где и создавали видимость, что они продают товар», – объяснил сотрудник МВД.

Другая история – 15-летний казанец нарвался на мошенников в мессенджере Telegram.

«Подросток вступил в группу, созданную мошенниками. Через какое-то время ему написали с угрозой, что якобы от его имени будут вести рассылку сообщений о минировании различных зданий. Аферисты потребовали у него 20 тысяч рублей, чтобы избежать этого, а также пригрозили удалить его аккаунт, если он им не заплатит. Но молодой человек вовремя сообщил об этом родителям, и они обратились в полицию», – добавил он.

Также через онлайн-игры и интернет детей часто вовлекают в противоправную деятельность – им могут предложить поджечь какой-нибудь объект, предлагая за это заплатить, обращает внимание Радис Юсупов.

«Дети, часто не осознавая, что таким поступком не только совершат преступление против своей страны, но и испортят себе всю оставшуюся жизнь, соглашаются. Поэтому обращаюсь к родителям: научите своих детей правилам безопасного поведения в интернете. Расскажите им об актуальных способах обмана и научите не доверять незнакомцам», – подытожил Радис Юсупов.