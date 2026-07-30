Нефтяная отрасль Татарстана приняла более 130 студентов в составе студотрядов

Одним из стратегических направлений для студенческих отрядов Татарстана является трудоустройство на предприятия нефтедобычи. Ежегодно на 12 предприятиях отрасли временную работу получают более 130 молодых людей, сообщает пресс-служба студенческих отрядов Татарстана.

«Нефтедобывающая промышленность – это отрасль, требующая высокой квалификации, глубоких знаний и практического опыта. Именно такие кадры мы можем воспитывать в студенческих отрядах. Подготовка студентов для работы на стратегических предприятиях – одна из ключевых задач движения, и мы видим, как ребята с каждым годом все увереннее закрепляются в отрасли», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Студенты работают помощниками бурильщиков скважин, участвуют в добыче сырья и капитальном ремонте скважин, занимаются диагностикой и обслуживанием оборудования, готовят буровые растворы. В рамках профессионального обучения для предприятий отрасли также готовят лаборантов химического анализа, которые контролируют качество сырья и готовой продукции. Молодые люди не только осваивают рабочие специальности, но и получают бесценный опыт взаимодействия с высокотехнологичным оборудованием, знакомятся с реальными производственными процессами на всех этапах – от бурения до переработки.

Благодаря системному подходу предприятий и учебных заведений в формировании дуальной системы образования на предприятиях нефтяной отрасли многие студотрядовцы работают по полгода и больше, а потом остаются на предприятии после выпуска.

Яркий пример профессионального роста – выпускница Альметьевского политехнического техникума Ульяна Долгова. Девушка уже полтора года работает на антикоррозийной защите оборудования – направлении, которое традиционно считается преимущественно мужским. На последнем курсе Ульяна устроилась на предприятие в составе студенческого отряда, а после выпуска осталась работать на постоянной основе.

С 2024 года в Альметьевске дважды проводился Всероссийский форум студенческих отрядов нефтедобывающей отрасли при поддержке Российских студенческих отрядов. За два года он объединил более 250 молодых людей из 16 регионов России, а студенческие отряды Татарстана координируют развитие данного направления деятельности.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана в составе Российских студенческих отрядов координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».