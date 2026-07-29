«Сам предложил СБУ следить за замом Моторолы»: челнинца посадили за госизмену

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле жителя Набережных Челнов Сергея Вишнякова, который по собственной инициативе пошел на подготовку убийства заместителя легендарного командира «Спарты», а также передавал данные о татарстанских предприятиях для ударов ВСУ.





Сегодня Верховный суд РТ вынес приговор жителю Набережных Челнов Сергею Вишнякову

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Готовил покушение на замкомандира «Спарты» по заданию СБУ»

Сегодня Верховный суд РТ вынес приговор жителю Набережных Челнов Сергею Вишнякову. Его признали виновным в покушении на убийство негласного заместителя командира «Спарты» Моторолы и государственной измене.

По версии следствия, Сергея Вишнякова не вербовали, предать Родину было его добровольным решением. Как стало известно «Татар-информу» из материалов дела, Вишняков, являясь убежденным противником СВО, по собственной инициативе вышел на связь с ВСУ и СБУ через социальные сети и мессенджеры еще в 2022 году.

Как выяснили сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану, выполняя задания иностранных кураторов, челнинец приступил к сбору разведданных на территории республики. В мае 2024 года он сфотографировал релейные шкафы на стратегически важном участке Куйбышевской железной дороги. Через эти пути шло движение грузовых составов в интересах оборонно-промышленного комплекса России. Собранная информация предназначалась для организации диверсий и вывода из строя оборудования, что также могло стать причиной столкновения пассажирских и грузовых поездов.

Уже с июня по октябрь 2024 года Вишняков собирал личные данные о своем соседе, который был заместителем Моторолы – легендарного командира «Спарты». Вишняков знал, где он живет, как и на чем передвигается по городу, – эти сведения он передавал врагу для организации убийства зама Моторолы.

Больше двадцати лет строгача для предателя

Кроме того, Вишняков собирал координаты и информацию о расположении цехов в особой экономической зоне «Алабуга». Его кураторов интересовали и производственных мощности завода «КАМАЗ», выпускающего технику для нужд Минобороны России. Эти разведданные он отправлял спецслужбам Украины для возможного нанесения ударов.

Как стало известно «Татар-информу», Вишняков совершал и другие пакости – например, портил окопные свечи, которые челнинцы делали и отправляли в качестве гуманитарного груза бойцам СВО.

Сергей Вишняков был задержан сотрудниками УФСБ России по Татарстану. Сегодня брошенный украинскими хозяевами иуда выслушал свой приговор. К слову, в прениях государственный обвинитель запрашивал для него 22 года лишения свободы.

«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на 21 год в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года», – зачитал судья Александр Шемуранов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сергей Вишняков сказал, что приговор ему понятен. Когда он освободится, еще полтора года не сможет покидать место жительства и должен будет регулярно отмечаться.