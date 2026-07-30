Миргалимов заявил о планах КПРФ удвоить число депутатов в Госдуме

КПРФ первой среди политических партий зарегистрировала федеральный список кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы. Об этом на пресс-конференции сообщил депутат Госдумы Артем Прокофьев.

«Очень важные выборы для нашей страны сейчас проходят. Они проходят в особый период – мы видим, что страна находится под попытками агрессивных атак со стороны блока Запада. В этом смысле выборы носят особый, значимый для страны характер. Они должны определить контуры законодательной власти и получить доверие от общества. В этом смысле прозрачность и объективность выборов очень важны», – сказал Прокофьев.

По словам Прокофьева, Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый КПРФ, в количестве 329 человек. Общефедеральную часть списка составили 15 кандидатов. Ее возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. Вторым номером стал глава Хакасии Валентин Коновалов, третьим – первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Это люди с большим опытом: есть представители с советским опытом руководства, есть те, кто получил управленческий опыт уже на современном этапе развития России – губернаторы, мэры, руководители крупных производств. И, конечно, есть молодежь, то есть новый призыв. Все три возрастные когорты представлены в составе списка кандидатов», – отметил он.

Прокофьев также сообщил, что региональную группу КПРФ в Татарстане возглавил он сам. В нее вошли депутаты Госсовета Татарстана Фадбир Сафин, Мансур Гарифуллин, Александр Комисаров, Николай Атласов и руководитель фракции КПРФ в Казанской городской Думе Динара Халимдарова.

Первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ, руководитель фракции партии в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов сообщил, что одной из задач партии на предстоящих выборах является увеличение представительства в Государственной Думе.

«Мы поставили задачу – увеличить количество коммунистов в Госдуме. Планируем удвоение депутатского корпуса, хотя это сложная задача», – сказал он.

Динара Халимдарова также сообщила, что завершилась регистрация всех кандидатов КПРФ по одномандатным округам Татарстана.

«Завершилась регистрация не только партийного списка, но и всех кандидатов, выдвинутых нашей республикой по одномандатным округам. Мы успешно, без каких-либо вопросов, прошли процедуры выдвижения и регистрации», – сказала она.

По Приволжскому одномандатному округу от КПРФ выдвинут Фадбир Сафин, по Московскому – Александр Комисаров, по Нижнекамскому – Булат Хузиев, по Набережночелнинскому – Мансур Гарифуллин, по Центральному – сама Халимдарова, по Альметьевскому – Рамиль Ахметвалиев.

Кроме того, 5 августа ЦИК России проведет жеребьевку по распределению мест политических партий в избирательном бюллетене.