«Работаем на результат»: в Дрожжановском районе подвели итоги пятилетней работы

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Развитие социальной инфраструктуры, дорожное строительство, модернизация учреждений образования и здравоохранения, а также поддержка участников специальной военной операции стали главными темами форума «Работаем на результат!», который прошел в Дрожжановском районе. Участники обсудили результаты реализации народной программы за последние пять лет и обозначили приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

С основным докладом выступил глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он рассказал о проектах, реализованных в строительстве, дорожном хозяйстве, образовании, культуре, благоустройстве и социальной сфере.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

По словам главы района, одним из ключевых инструментов взаимодействия с жителями стали электронные общественные приемные. Именно через них поступает большинство обращений граждан, что позволяет учитывать предложения жителей при реализации муниципальных программ.

Только за первое полугодие 2026 года в общественные приемные поступило 173 обращения. Чаще всего жители поднимали вопросы социальной поддержки, предоставления земельных участков, жилищно-коммунального хозяйства и экономики. Работа с обращениями, отметил Марат Гафаров, помогает не только оперативно решать конкретные проблемы, но и выявлять системные вопросы, требующие внимания органов власти.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

За последние пять лет в районе реализован целый ряд крупных проектов. Капитально отремонтированы семь образовательных учреждений, в девяти школах модернизированы пищеблоки, еще в семи открылись современные образовательные центры «Точка роста».

Позитивные изменения произошли и в здравоохранении. В районе построили три новых фельдшерско-акушерских пункта, еще четыре капитально отремонтировали. Медицинские учреждения получили новое оборудование стоимостью 22 млн рублей.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Продолжилось благоустройство общественных пространств и развитие социальной инфраструктуры. В селе Задровка открылся многофункциональный центр, капитально отремонтированы объекты в Алешкин-Саплыке и Малой Цильне. В этом году продолжается строительство крытого футбольного манежа, капитальный ремонт Стародрожжановской средней школы, поликлиники центральной районной больницы, пищеблока Старошаймурзинской школы и многофункционального центра в селе Матаки.

Отдельно глава района остановился на мерах поддержки семей. По его словам, в этом году одна молодая семья уже улучшила жилищные условия, две многодетные семьи получили жилищные сертификаты. Дополнительную помощь в приобретении жилья молодым специалистам оказывает руководство ООО «Цильна».

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Продолжается работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Если в начале 2026 года централизованным водоснабжением были обеспечены 40 из 52 населенных пунктов района, то уже в этом году к системе планируется подключить еще пять сел.

Значительные объемы работ ведутся и в дорожной отрасли. Продолжается капитальный ремонт региональных дорог Казань – Ульяновск – Старое Дрожжаное – Старый Убей, Старое Дрожжаное – Татарские Шатрашаны – Городище, а также участков в направлении Новых Чукал и Каракитана. С 2025 года ведется капитальный ремонт дороги Матаки – Мочалей, продолжается обновление улично-дорожной сети в населенных пунктах района.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Уже сформированы планы на следующий год. В 2027 году планируется капитально отремонтировать Чувашско-Дрожжановскую среднюю школу, пищеблок Шланговской школы, общежитие Дрожжановского техникума отраслевых технологий, районный Дом культуры в Старом Дрожжаном, вторую очередь парка «Выпускников» и здание исполкома Большеаксинского сельского поселения.

«Каждый житель может воочию видеть, как меняется наш район», – сказал Марат Гафаров.

Отдельный блок форума был посвящен поддержке участников специальной военной операции и их семей. По словам главы района, в эту работу активно включились коллективы образовательных и культурных учреждений, молодежные объединения и советы ветеранов.

Особое внимание уделяется сохранению памяти о погибших защитниках Отечества. В рамках проекта «Историческая память» в населенных пунктах района установлены 35 мемориальных досок в честь погибших земляков. В 19 образовательных учреждениях созданы 38 уголков памяти, посвященных выпускникам школ – участникам специальной военной операции.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

В работе форума принял участие председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин. Он отметил, что за последние годы на федеральном уровне принят целый ряд решений, направленных на поддержку граждан.

«Сделано очень много. Принято более 180 законов, направленных на защиту прав участников СВО и их семей. Уделено внимание вопросам кибербезопасности и защите сбережений граждан, введены новые выплаты для многодетных. Дрожжановский район – неотъемлемая часть многонациональной России, и жители вносят весомый вклад в общее развитие страны. Впереди еще много работы, и мы должны сделать для этого все возможное», – сказал он.

Также перед участниками форума выступил начальник отдела управления земельным фондом Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области Нафис Зигангараев.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

В ходе форума представили Электронную доску почета Республики Татарстан, учрежденную указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова 1 мая 2026 года. От Дрожжановского района в проект выдвинуты 74 человека – представители сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, образования, здравоохранения и культуры. Среди них ветераны труда, обладатели государственных наград и почетных званий.

После завершения форума Марат Гафаров, Максим Топилин и Нафис Зигангараев посетили строящиеся объекты района. Они ознакомились с ходом капитального ремонта краеведческого музея в селе Старое Дрожжаное и строительством многофункционального центра в селе Матаки.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Напомним, народная программа была принята в августе 2021 года на основе почти 2,5 млн предложений жителей страны. В Татарстане продолжается серия муниципальных форумов «Работаем на результат!», на которых подводят итоги реализации программы за пять лет и обсуждают дальнейшие направления развития территорий.