Мамедов оценил выступление сборной России по фехтованию на чемпионате мира

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В Гонконге завершился чемпионат мира по фехтованию. Сборная России выступала с флагом и гимном. Наши спортсмены завоевали всего одну медаль – золото саблиста Павла Граудыня.



Отметим, что это стало худшим результатом российской команды на чемпионатах мира за 26 лет.



Итог турнира подвел президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов:

«Историческое выступление, одно золото. Хорошо, что так, потому что могло быть вообще ни одного, спасибо Паше Граудыню - он нам его принес. Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас - впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад, то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз - в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах.

Что мы могли взять? Скорее всего, в женской командной сабле медаль, скорее всего, в женской индивидуальной сабле и мужской рапире индивидуальной. Три возможные медали «улетели». Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», – сказал Мамедов в разговоре с ТАСС.

Добавим, чемпионат мира по фехтованию проходил в Гонконге с 22 по 30 июля.