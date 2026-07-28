Историко-культурный фестиваль «Соколка» пройдет в Татарстане

Межрегиональный историко-культурный фестиваль «Соколка» состоится 22–23 августа 2026 года на горе Соколка возле села Верхний Услон в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Верхнеуслонского муниципального района.

Мероприятие проводится с 2019 года и ежегодно объединяет реконструкторов, участников военно-исторических клубов, мастеров народных ремесел, артистов и тысячи зрителей. Основными задачами фестиваля являются сохранение исторической памяти, популяризация культурного наследия и исторической реконструкции, патриотическое воспитание и укрепление связи поколений.

В течение двух дней гости смогут посетить интерактивные площадки, посвященные различным историческим эпохам, ярмарку мастеров, тематические выставки и мастер-классы. Также в программе – интерактивные программы и конкурс исторических костюмов.

Главным событием станет масштабная военно-историческая реконструкция, которая пройдет 23 августа. В ней примут участие десятки реконструкторов, а также клуб «Боевые Искусства Кавалерии» из Ульяновской области и клуб «Белый всадник» из Верхнеуслонского района Татарстана. Участники продемонстрируют навыки работы с лошадью и владения историческим холодным оружием, воссоздав эпизоды с участием кавалерии и показав особенности конного военного искусства разных эпох.

Отдельное место в программе займет музыкальная часть. Перед гостями выступят группы «Банда Келли» и «Хмельная Ворга», вокальный ансамбль «Грильяж» и гитарист Камиль Табаев.

22 августа интерактивные площадки начнут работу в 11:00, а в 17:00 стартует музыкальный концерт. 23 августа площадки также откроются в 11:00, а начало военно-исторической реконструкции запланировано на 13:00.

За время проведения фестиваля его участниками стали более 700 реконструкторов из разных регионов России, а общее число зрителей приблизилось к 20 тыс. человек. Интерес к мероприятию продолжает расти: в 2024 году его посетили около 7 тыс. человек, в 2025 году – более 10 тыс. В 2026 году организаторы рассчитывают принять не менее 15 тыс. гостей.

Фестиваль «Соколка» позиционируется организаторами как площадка, где историческое прошлое представлено через реконструкцию, народные ремесла, традиции и живое общение, позволяя посетителям познакомиться с культурным наследием и историей разных эпох.