Удаление Рожкова или слабость матадора: почему команда Артиги уступила «быкам»

После того, как отгремели страсти на чемпионате мира за океаном, на наши экраны наконец-то вернулась родная РПЛ. Первый тур закрывался в Казани - «Рубин» принимал «Краснодар». Какой получилась стартовая встреча чемпионата для подопечных Франка Артиги - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рассвет новой истории

К стартовой встрече в этом чемпионате казанцы и южане подходили в разных настроениях. У «Рубина» была непонятна ситуация с Мирлиндом Даку - он то интересен ЦСКА, то они от него отказываются. При этом в аренду отправлены много игроков, есть несколько важных приобретений.

Для «Краснодара» в этом межсезонье случился всего один значимый трансфер - на выход. Но оказался сильно болезненным - речь про уход в саудовский «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна. А еще из важного - команду покинул Виктор Са. При этом, пополнил коллектив Мурада Мусаева, например, Даниил Уткин. Пришел и Магомед Оздоев.

Артига же составом на этот матч почти не удивил. Разве что, появлением Константина Нижегородова. Но на сборах он активно наигрывался в схемах испанца. Остальные, как говорится, как доктор прописал. Даку, который в итоге остался в Казани, тоже в старте.

Перед игрой, уже по классике, президент «Рубина» Марат Сафиуллин поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также добрым словом поприветствовал всех болельщиков. Из официального отметим также презентацию обновленной «Оды Рубину», а также забавный инцидент - дело в том, что когда за артистами взорвались световые петарды, то разглядеть можно было флаги двух стран - России и Италии.

Марат Сафиуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Болельщики тоже постарались - на фанатке казанского клуба появился баннер со словами: «Рассвет новой истории». Южане отметились вылазкой в Казань порядка 35-40 болельщиков на трибуне в своем фан-секторе.

Удаление, которое все убило

В первые пятнадцать минут этого матча уложилось несколько важных событий. Во-первых, Никита Кривцов, на исходе трех из них опасно пробил из-за пределов штрафной. Но Евгений Ставер все контролировал. Затем Даку вывели филигранным пасом 1 на 1 с Агацевым, а слева открывался Грипши - албанец попытался отдать, но российский голкипер «Краснодара» действовал восхитительно на перехвате.

Но прошло всего несколько секунд, снова провал в защитных построениях южан - мяч от Ставера через все поле летит к Даку, Мирлинд принимает и одним движением убирает защитника. Дальше короткий спринт с мячом и чёткий удар мимо Агкацева - 1:0.

А дальше случился эпизод, который, скорее всего предопределил всю игру - в центре поля столкнулись Боселли и Рожков. Краснодарец тут же упал и не мог подняться. Судья посмотрел ВАР, а потом показал казанскому игроку прямую красную карточку. И как вы можете представить, это вызвало бурю негодования от Франка Артиги. А шла лишь 19-я минута.

Хуан Боселли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нет комментариев. Единственное, могу сказать, что футбол закончился на 19-й минуте. До этого момента наша команда проводила блестящую игру. Была блестящая атмосфера на трибунах. Но на 19-ой минуте было принято решение этот матч завершить», – сказал Артига журналистам.

Затем игра слегка подуспокоилась, но было видно, что «быки» забирают её под свой контроль. Под занавес первой половины Дмитрий Воробьев сотряс каркас ворот Ставера. И все-таки, «Рубин» пропустил под занавес - Боселли со штрафного показал, что он может стать достойной заменой Сперцяну в этом компоненте. Кстати, если помните, Хуан и в первой части прошлого сезона в «Пари НН» исполнял прямые штрафные уже на уровне Сперцяна.

«Краснодар» дожал Казань

Сомнений в том, что южане взвинтят темп во втором тайме, не было никаких. А вот в том, что казанцы уже в первом туре готовы так сильно терпеть и превозмогать себя - были. И гости действительно ускорились - да так, что Никита Кривцов в этом матче забил трижды, два из них после красивейшей комбинации в стеночку - но их отменили из-за офсайда.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но когда Бачи, Боселли и Кривцов расчертили в одно касание на троих - шансов не засчитать это уже не было - 1:2. Артига отвечал заменами - например, сразу после перерыва появился Самошников, и испанец лестно после игры о нем отзывался.

И если вы думаете, что «Рубин» во втором тайме свесил «лапки», то ошибаетесь. Даже в меньшинстве они создали момент - но Даку пожадничал и не покатил на Безрукова, а обыграл защитника и пробил в Агкацева.

Ну а точку в этих казанских мучениях поставил Кристиан - 1:3. Можно ли сказать, что все сломало удаление? Многое, но не все. Можно ли сказать, что «Краснодар» был намного вариативнее в атаке - да. Но на то они и клуб, который борется за чемпионство.

Дальше у «Рубина» игра с «Акроном» на выезде. Где как ни там брать первые три очка этого сезона.