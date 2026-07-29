Казанская компания доработает проект трамвайной линии в Замелекесье

Казанская компания «Татэлектромонтаж» выполнит дополнительные работы по разработке проектной документации для трамвайной линии в Замелекесье Набережных Челнов. Стоимость работ составит 6,8 млн рублей, сообщает «chelny-biz.ru».

Средства на корректировку проекта были выделены в начале года из остатков городского бюджета. Какие именно изменения внесут в документацию, в материалах закупки не уточняется.

Согласно представленной схеме, новая трамвайная линия будет включать 14 остановок. Маршрут планируют проложить от Красных Челнов до остановки «Энергостроительный техникум».

Перед двумя последними остановками через реку Мелекеску предусмотрено строительство двухпутного трамвайного моста. Общая протяженность путей второго этапа составит 3,2 км – по 1,6 км в каждом направлении. Линию планируют провести от будущего разворотного кольца на проспекте Фоменко до соединения с действующей трамвайной сетью на проспекте Мусы Джалиля.

Трамвайные пути будут расположены отдельно от автомобильной дороги. Под строительство предусмотрен участок площадью 1,8 га.

В рамках проектирования также учтут освещение переездов, установку дорожных знаков о пересечении с трамвайной линией, автоматическую сигнализацию, светофоры и пешеходные переходы. Кроме того, на проспекте Фоменко предусмотрят вызывную светофорную сигнализацию в месте пересечения трамвайных путей с проезжей частью.

Строительство самой линии будет выполняться поэтапно – по мере выделения финансирования.

Проект новой трамвайной ветки в Замелекесье власти Набережных Челнов одобрили в 2021 году. По данным на сентябрь 2024 года, предварительная стоимость строительства оценивалась более чем в 3 млрд рублей. Однако из-за отсутствия финансирования работы на объекте пока не начинались.