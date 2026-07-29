«Предложения жителей – основа решений»: в Кайбицах обсудили развитие района

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

За пять лет в Кайбицком районе построили и капитально отремонтировали 66 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а объем инвестиций только по государственным программам этого года превысил 853 млн рублей. Эти и другие результаты реализации народной программы обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в районе.

Перед началом форума участникам показали видеоролик о преобразованиях, произошедших в Татарстане, – это строительство школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта, благоустройство общественных пространств и дворов.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

В работе форума приняли участие глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин, заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Светлана Гиниятуллина, заместитель генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань» Рифат Вахитов.

Открывая форум, Альберт Рахматуллин рассказал о работе с обращениями жителей. За шесть месяцев в общественную приемную поступило 75 обращений, большинство из которых касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства и социальной поддержки.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

Большое внимание в районе уделяется помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Работает межведомственная группа, ветеранам помогают с трудоустройством и социальной адаптацией, семьям военнослужащих оказываются меры поддержки. С начала специальной военной операции из района отправлено 39 гуманитарных конвоев общим весом 491 тонна на сумму около 60 млн рублей.

Говоря о реализации народной программы, Альберт Рахматуллин отметил, что за последние пять лет благодаря федеральным и республиканским программам в районе построено и капитально отремонтировано 66 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Обновлены школы, детские сады, учреждения культуры и здравоохранения, дороги, объекты водоснабжения, спортивной инфраструктуры и общественные пространства.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

В 2026 году район участвует в реализации 18 государственных программ с общим объемом финансирования свыше 853 млн рублей.

Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, республика продолжает уверенно развиваться.

«Задача – слушать людей, слышать их и превращать предложения в конкретные решения, с которыми мы выходим к исполнительной власти», – отметил он.

По словам Камалтынова, одним из самых заметных примеров такого подхода стала программа благоустройства дворов. За несколько лет в Татарстане обновлено около шести тысяч дворов, а на реализацию проекта привлечено 50 млрд рублей.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что многие инициативы появляются именно благодаря диалогу с жителями и затем становятся частью государственных решений.

«Народная программа – это прежде всего предложения жителей. Именно они становятся основой для решений, которые принимаются на всех уровнях власти», – подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что одним из приоритетов остается поддержка семей с детьми. За последние годы введено единое пособие, расширены меры социальной поддержки, совершенствуются налоговые вычеты и цифровые государственные сервисы, благодаря которым многие услуги стали доступны без лишних справок.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

В завершение форума Альберт Рахматуллин представил Электронную доску почета Республики Татарстан. По его словам, в число лауреатов уже вошли 52 жителя Кайбицкого района.

«Среди тех, кто занесен на электронную Доску почета Республики Татарстан, – 52 наших земляка. Это люди разных профессий, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие Кайбицкого района и всей республики», – сказал глава района.

Он сообщил, что в августе и сентябре в муниципалитете пройдут встречи в трудовых коллективах и сходы граждан, где лауреатам вручат именные свидетельства о занесении на Электронную доску почета.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой