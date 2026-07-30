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Общество 30 июля 2026 13:40

В Казани почти на три месяца ограничат движение по улице Затонская

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В Казани почти на три месяца ограничат движение по улице Затонская
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана почти на три месяца ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Затонская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станут работы по размещению трассы напорной хозяйственно-бытовой канализации, отметили в городской администрации.

С 5 августа по 31 октября частично перекроют проезжую часть и полностью – тротуар на участке от улицы Затонская до здания №4 по улице Старо-Аракчинская, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на два месяца ограничат движение на участке от улицы Шишкина до улицы Майская.

#ограничение движения
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