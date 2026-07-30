Мошенники разводят таксистов, прикидываясь пассажирами

О схеме обмана таксистов, используемой мошенниками, предупреждает Минцифры Республики Татарстан.

По данным министерства, злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с таксистом и просят продиктовать данные карты и код из СМС под предлогом безналичной оплаты поездки. Если водитель покупается на уловку, преступники авторизуются в его личном кабинете банка и похищают деньги.

Данная схема также может быть использована против работников иных сфер услуг, получающих оплату по номеру карты.

Как защититься от мошенников:

— Не сообщайте номер карты, CVC-код и персональные сведения незнакомому человеку. Для получения оплаты от клиента достаточно продиктовать только номер телефона, подключенный к Системе быстрых платежей (СБП).

— Не принимайте поспешных решений. Обратитесь к близким или окружающим, они помогут со стороны оценить ситуацию и вовремя понять, что с вами разговаривает мошенник.

— Настройте лимиты расходов в приложении банка. Это позволит ограничить онлайн-покупки, переводы и не даст злоумышленникам украсть крупную сумму денег.