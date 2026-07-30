Учительница из Татарстана вышла в полуфинал телешоу «Классная тема»

Учитель физики ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат» Дарья Петрова вошла в число полуфиналистов пятого сезона всероссийского телешоу «Классная тема». Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Экспертный совет отобрал 35 педагогов – по пять представителей каждого из семи предметов: физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы. Осенью в сообществе проекта во «ВКонтакте» пройдет народное голосование, по итогам которого определят семерых финалистов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что проект стал важной площадкой для профессионального роста педагогов и популяризации профессии учителя.

«За годы своего существования проект «Классная тема» доказал свою эффективность. Он стал настоящей площадкой для профессионального роста педагогов, обмена лучшими практиками и популяризации учительской профессии», – подчеркнул он.

По словам министра, интерес к проекту продолжает расти, что свидетельствует о высоком кадровом потенциале страны.

Проект создан по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети». Федеральным оператором телешоу является Фонд Гуманитарных Проектов, стратегическим партнером – АНО «Диалог.Регионы», а просветительским партнером – исторические парки «Россия – Моя история».

Главный приз для финалистов проекта – цикл познавательных передач, транслируемых на телеканале «Россия-Культура», а также в сообществе «Классная тема». Кроме того, участники получат специальные подарки и номинации от партнеров проекта: научно-просветительские путешествия, стажировки и другие памятные призы.