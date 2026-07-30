Артига прокомментировал слухи о возможном уходе Даку из «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о слухах, связывающих нападающего Мирлинда Даку с переходом в ЦСКА. Испанский специалист призвал сосредоточиться на работе и дождаться конкретики.

«Одной из задач нашего клуба было омоложение состава, и большое количество игроков покинуло команду. До этого количество игроков в заявке составляло 34. В том числе необходимо найти оптимальные варианты в плане количества игроков в составе», – сказал Артига журналистам на открытой тренировке.

Он также отметил, что плотный график требует качественной ротации: «Нам предстоит очень плотный график: в ближайший месяц предстоит сыграть восемь матчей. И на некоторых позициях у нас нет игроков в ротацию, на самом деле это может представлять большую трудность».

Говоря о трансферных слухах, тренер подчеркнул важность определённости: «Что касается всех тех слухов, то необходимо, чтобы в идеале мы знали, точно понимали, кто остаётся с нами, чтобы была конкретика, чтобы мы не отвлекались ни на какие слухи, а сконцентрировались на работе».

Напомним, что Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард провёл 30 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее СМИ неоднократно сообщали об интересе к игроку со стороны московского ЦСКА, однако официальных комментариев от обоих клубов не поступало.