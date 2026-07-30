Когогина поздравила камазовцев и москвичей с запуском трехтысячного электробуса

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

На линию вышел трехтысячный электробус Мосгортранса, предназначенный для работы на регулярных маршрутах Москвы. Юбилейную машину собрали в июле этого года на столичной площадке ПАО «КАМАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Кузов оформили в фирменном стиле московского транспорта с надписью «3000-й. Это электробус», сообщает официальный портал «Единой России».

«Я поздравляю мэра Москвы, всех жителей столицы и камазовцев со значимым рубежом! Такие новости, несомненно, вызывают искреннее чувство гордости за отечественный автопром, за нашу страну, которая уверенно идёт по пути развития и укрепления технологического суверенитета. Такие события вызывают чувство восхищения результатами наших российских автопроизводителей», – отметила депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина.

Согласно сообщению, закупая электробусы ЛиАЗ и КАМАЗ, столица одновременно поддерживает промышленность в регионах: машины производятся на российских заводах, комплектующие выпускают предприятия в разных субъектах страны. Ликинский автобусный завод расположен в Ликино-Дулёво Московской области, разработка и производство электробусов КАМАЗ ведутся в Набережных Челнах.

Когогина напомнила, что с 2018 года отечественные электробусы поставляются в Москву, и сегодня значительную часть экологичного автопарка составляют машины камазовского производства. Она подчеркнула, что благодаря поддержке российских производителей в автопарке страны растет доля транспорта, отвечающего высоким нормам по экологии, комфорту и безопасности. Москва сегодня обладает самым большим парком электробусов среди всех европейских стран.

Электробус будет работать на маршруте № 119 («Киевский вокзал» – «Метро «Нагорная»), связывающем запад, юго-запад и юг столицы. В будние дни по маршруту совершается около пяти тысяч поездок. Техника соответствует строгим стандартам обслуживания и снижает негативное влияние на экологию. Замена одного автобуса на электробус позволяет сократить выбросы углекислого газа примерно на 60 тонн в год, а использование электробусов сократило применение дизельного топлива более чем на 400 тысяч литров в день.

Москва является крупнейшим заказчиком в стране – на столицу приходится почти 14% от общего объема закупок РФ. Программа обновления подвижного состава создает десятки тысяч качественных рабочих мест в российских регионах.

«Единая Россия» продолжает инициировать проекты по развитию экологически чистого общественного транспорта. Депутатами от партии приняты законы, создающие условия для модернизации трамвайных и троллейбусных систем и внедрения электробусов через механизмы государственно-частного партнерства.