Стало известно состояние детей-хоккеистов, пострадавших в ДТП с автобусом в РТ

Четверо детей были доставлены в ДРКБ после аварии с автобусом в Лаишевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. У детей зафиксированы различные травмы: компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

По оценкам врачей, угрозы жизни пострадавших нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, привлечены ведущие специалисты.

Напомним, авария произошла сегодня в Лаишевском районе Татарстана. Водитель автомобиля Ford Focus вылетел на встречку и столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и опрокинулся.