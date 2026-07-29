В развитие Азнакаевского района за пять лет вложили 40 млрд рублей

Фото предоставлено Тансылу Саниевой

Развитие промышленности, реализация крупных инвестиционных проектов, строительство социальных объектов и поддержка участников специальной военной операции стали главными темами муниципального форума «Работаем на результат!», который прошел в городе Азнакаево. На встрече подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет и определили приоритеты дальнейшего развития Азнакаевского района РТ.

Участниками форума стали депутаты, руководители предприятий и организаций, представители социальной сферы, ветераны труда, волонтеры, участники СВО и члены их семей. С основным докладом выступил глава муниципалитета Марсель Шайдуллин.

Он отметил, что за последние годы район сохранил устойчивое социально-экономическое развитие. Валовой территориальный продукт за пятилетний период превысил 94 млрд рублей, а основой промышленности по-прежнему остается нефтяной комплекс, обеспечивающий около 80% общего объема производства.

По словам главы района, сотрудничество с компанией «Татнефть» сегодня выходит далеко за рамки добычи нефти. В поселке Актюбинский реализуются проекты по развитию современных технологий, энергоэффективных решений и биотехнологий. В селе Мальбагуш открыт центр «Мелля» – первое в России общественное здание, построенное с использованием технологии 3D-печати, где разместились культурные, спортивные, медицинские и цифровые сервисы.

Продолжается развитие предпринимательства. Сегодня в пяти промышленных парках работают 34 резидента, создано около 400 рабочих мест. Одним из крупнейших новых проектов стал запуск завода компании «Имеральд» стоимостью 1 млрд рублей. Предприятие сможет перерабатывать до 50 тыс. тонн шин и пластиковых отходов в год.

Весомые результаты достигнуты и в агропромышленном комплексе. За пять лет в районе произведено сельхозпродукции более чем на 25,7 млрд рублей, а производство молока выросло до 200 тонн в сутки. Наряду с традиционными культурами сельхозпроизводители начали выращивать лен, рапс и мискантус.

«Главное богатство района – это люди. Какими бы современными ни были технологии, именно человек остается основой любого успеха», – подчеркнул Марсель Шайдуллин.

За последние пять лет в развитие Азнакаевского района направлено около 40 млрд рублей инвестиций. За это время отремонтировано более 70 километров дорог, благоустроено 139 дворов по программе «Наш двор», построено 77 тыс. квадратных метров жилья, капитально отремонтировано 115 многоквартирных домов.

В районе появились новые общественные пространства – обновлены набережные рек Черная и Манаузка, улица Сююмбике, парк имени Р. Ишкаева, построены Дворец бракосочетаний и молодежный центр «ТАУ». Продолжается реконструкция центральной котельной стоимостью около 1,5 млрд рублей.

Значительные изменения произошли и в социальной сфере. В районе построены семь новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория, капитально отремонтированы десять объектов Центральной районной больницы, закуплено современное медицинское оборудование, включая компьютерный томограф и оборудование для диализного центра.

В образовании капитально отремонтированы школы №7 и 9, в 19 учебных заведениях открыты центры «Точка роста», образовательные учреждения получили 15 новых школьных автобусов. Продолжается развитие спортивной инфраструктуры: построен крытый футбольный манеж «Алга», обновлены лыжная база в Азнакаеве и спорткомплекс «Барс» в Актюбе. После капитального ремонта открылись районно-городской Дворец культуры и Детская школа искусств, обновлены 20 сельских домов культуры.

Отдельный блок форума посвятили поддержке участников специальной военной операции.

«Сегодня нет задачи важнее, чем поддержка наших ребят, защищающих Отечество. Это наша общая миссия и долг сердца», – отметил Марсель Шайдуллин.

С начала специальной военной операции из Азнакаевского района отправлено 104 гуманитарных конвоя общим объемом свыше тысячи тонн. Стоимость оказанной помощи превысила 324 млн рублей. Глава района поблагодарил жителей, предприятия и общественные организации, принимающие участие в сборе и отправке гуманитарных грузов.

Работу муниципалитета положительно оценили депутаты Государственной Думы Руслан Гаджиев и Государственного Совета Татарстана Альберт Хабибуллин.

«Развитие района должно быть видно не в цифрах, а в жизни людей. Большая часть того, что сделано в Азнакаеве, служит именно этой цели», – подчеркнул Руслан Гаджиев.

В ходе форума также представили проект Электронной доски почета Республики Татарстан. Сегодня от Азнакаевского района в него включены 193 человека из 106 предприятий и организаций – нефтяники, аграрии, педагоги, медики, работники культуры и представители других профессий.

Подводя итоги встречи, Марсель Шайдуллин отметил, что главными задачами на ближайшие годы остаются укрепление экономики, привлечение инвестиций, создание новых производств, поддержка малого и среднего бизнеса, а также дальнейшее повышение качества жизни жителей района.

«Наши возможности велики. Но нельзя ограничиваться тем, что уже сделано. Наша главная цель – создать комфортные и безопасные условия для каждой семьи. Для этого у нас есть и опыт, и сильная команда, и трудолюбивые жители», – сказал глава района.