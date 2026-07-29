Минтруд сообщил о высоком уровне занятости ветеранов СВО в Татарстане

В Татарстане высокий уровень занятости ветеранов СВО, завершивших военную службу, – 74%. Люди возвращаются на прежние рабочие места и устраиваются на новые. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Чтобы обеспечить гарантированное трудоустройство, принят закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. На предприятиях со штатной численностью более 200 человек один процент [рабочих мест] от средней штатной численности обязательно квотируется для участников специальной военной операции», – рассказала она.

Чтобы эта норма работала, на последней сессии Госсовета РТ были внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафные санкции.

«Для трудоустройства участникам специальной военной операции нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России. Труд всем». Это тот первый шаг, который бы я рекомендовала как ветеранам боевых действий, так и членам их семей. Здесь помогут составить резюме, и, самое главное, мы увидим, что есть такая потребность, потому что все центры занятости работают на этой платформе», – пояснила Зарипова.

Помимо этого в регионе работает портал «Забота о своих». Это информационная система, где собраны все меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о том, как освоить новую профессию, трудоустроиться, а также о соцгарантиях.